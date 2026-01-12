Cầu thủ Real Madrid thành trò cười khi đá chai nước rồi té ngã

Rạng sáng 12/1, Arda Guler tạo nên tình huống vừa vụng về vừa gượng gạo khi Real Madrid thua Barcelona 2-3 ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Khoảnh khắc xấu hổ của Guler.

Trong khoảnh khắc mất bình tĩnh ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Arda Guler tung chân đá mạnh chai nước ở phía trước để trút giận nhưng lại trượt chân và ngã nhào ngay bên đường biên. Khoảnh khắc ấy phản ánh khá đúng tâm trạng của tiền vệ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ trong một trận đấu đáng quên.

Được tung vào sân từ phút 68 thay Federico Valverde, Guler được kỳ vọng mang lại sự sáng tạo và nhịp điệu mới cho tuyến giữa Real Madrid. Nhưng trên thực tế, anh gần như không để lại dấu ấn. Cầu thủ này ít chạm bóng, thiếu kết nối với các vệ tinh xung quanh và không giúp Real Madrid giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến.

Vì thế, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sự ức chế dồn nén bộc phát. Cú đá chai nước hụt rồi trượt ngã không chỉ gây cười, mà còn là hình ảnh tượng trưng cho một ngày thi đấu mà mọi thứ đều chống lại Guler.

Trên mạng xã hội, đoạn video Guler trượt ngã khi đá chai nước nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng loạt bình luận châm biếm lẫn hài hước. Nhiều CĐV ví khoảnh khắc này như "bàn thua thứ 4" của Real Madrid trong ngày thi đấu đáng quên, bởi ngay cả cú sút trút giận cũng không thành công.

Rạng sáng 12/1, Barca đánh bại Real Madrid 3-2 ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia. "Los Blancos" thua liền 3 trận chung kết trước Barcelona chỉ trong 1 năm qua, bao gồm 2 chung kết siêu Cúp quốc gia và Copa del Rey.