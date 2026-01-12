HLV Alonso: 'Real thua ở giải đấu kém quan trọng'

HLV Xabi Alonso cho rằng Real Madrid cần tập trung vào những đấu trường quan trọng hơn sau khi thua Barcelona với tỷ số 2-3 ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2026 rạng sáng 12/1.

Thầy trò HLV Alonso lỡ cơ hội giành danh hiệu. Ảnh: Reuters.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Alonso cũng kêu gọi toàn đội nhanh chóng quên đi thất bại để tập trung cho chặng đường phía trước. Ông nhấn mạnh Siêu cúp Tây Ban Nha không phải mục tiêu quan trọng nhất trong mùa giải của Real Madrid.

“Chúng tôi phải sang trang mới càng sớm càng tốt. Đây là giải đấu ít quan trọng nhất trong số những mục tiêu mà Real Madrid hướng tới. Giờ là lúc tập trung cho các đấu trường lớn hơn”, Alonso khẳng định.

Sau đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng thẳng thắn thừa nhận cảm giác cay đắng khi thất bại ở một trận Siêu kinh điển mang tính chất quyết định danh hiệu.

“Thua cuộc luôn rất đau đớn. Đây là một trận đấu cân bằng và có tính cạnh tranh cao. Hai đội đều có những thời điểm chơi tốt, tạo ra cơ hội và gây áp lực lên đối phương”, Xabi Alonso chia sẻ.

Theo cựu HLV Leverkusen, Real Madrid suýt có thể gỡ hòa trong những phút cuối, nhưng sự thiếu chính xác ở các tình huống quyết định khiến “Los Blancos” phải trả giá.

Đây là danh hiệu đầu tiên HLV Alonso lỡ hẹn trên cương vị thuyền trưởng Real Madrid, đồng thời đánh dấu thất bại đầu tiên của ông trước Barcelona kể từ khi tiếp quản băng ghế chỉ đạo tại sân Bernabeu.

