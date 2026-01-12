Khoảnh khắc xấu xí của Mbappe

Kylian Mbappe trở thành tâm điểm tranh cãi khi được cho là kéo các đồng đội Real Madrid rời sân, từ chối nghi thức tôn vinh Barcelona sau thất bại ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Mbappe tiếp tục nếm trải cay đắng trong các trận El Clasico mang tính quyết định, khi Real Madrid để thua Barcelona trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2026 rạng sáng 12/1. Đây là lần thứ 3 ngôi sao người Pháp thất bại trong một trận chung kết trước đại kình địch kể từ khi khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trên sân, Barcelona kiểm soát tốt hơn những thời điểm then chốt, trong khi Real Madrid nỗ lực nhưng không đủ sắc bén để lật ngược thế cờ. Mbappe góp mặt trong những phút cuối, song không thể tạo ra khác biệt đáng kể. Anh bước vào trận đấu trong tình trạng chưa hoàn toàn sung sức khi chỉ mới tập một buổi trước trận và gặp vấn đề ở đầu gối trái.

Thống kê dần trở thành nỗi ám ảnh với Mbappe. Cả 3 trận chung kết gặp Barcelona trong màu áo Real Madrid đều kết thúc bằng thất bại.

Trước đó, Barca thắng Real 5-2 ở Siêu cúp Tây Ban Nha 2025, 3-2 ở chung kết cúp Nhà vua 2025 và mới nhất là chiến thắng 3-2 tại Siêu cúp Tây Ban Nha 2026. Ngay cả ở cuộc đua La Liga 2024/25, Real Madrid cũng hụt danh hiệu khi kém Barcelona đúng 2 điểm.

Mbappe lại nếm trái đắng trước Real Madrid.

Tuy nhiên, dư luận không chỉ bàn về kết quả, mà còn xoáy vào hành động sau trận. Khi Barcelona chuẩn bị bước vào lễ trao cúp, gương mặt của Mbappe tỏ ra khó chịu. Anh đề nghị các đồng đội rời sân, không đứng thành hàng chào đội vô địch.

Ống kính máy quay truyền hình ghi lại hình ảnh Mbappe ra hiệu cho các cầu thủ Real quay lưng rời đi, trong khi Raul Asencio định tham gia nghi thức chào nhà vô địch.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Mbappe chủ động bảo đồng đội không xếp hàng vỗ tay cho Barcelona. Trong mắt anh, đó không phải là sự tôn trọng, mà là một hình ảnh tủi hổ.

Real Madrid với lòng tự trọng của mình không được phép đứng làm phông nền cho lễ đăng quang của kình địch truyền kiếp.

Hành động lập tức gây bão trên mạng xã hội, đặc biệt trong cộng đồng CĐV Barcelona. Họ cho rằng Mbappe phá vỡ tinh thần thể thao của một trận chung kết.

Trong một trận đấu vốn căng thẳng bởi những pha va chạm và tranh cãi, khoảnh khắc ấy trở thành điểm nhấn mang màu sắc tiêu cực.

Một trận El Clasico nữa khép lại, và Mbappe lại rời sân với hai bàn tay trắng, cùng hình ảnh còn gây tranh cãi hơn cả thất bại.