Pha bóng ghê rợn ở Siêu kinh điển

Tiền vệ Frenkie de Jong bị chỉ trích vì pha vào bóng nguy hiểm với Kylian Mbappe trong chiến thắng 3-2 của Barcelona trước Real Madrid ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha rạng sáng 12/1.

Khoảnh khắc De Jong phạm lỗi với Mbappe.

Phút 90+1 chứng kiến tình huống gây tranh cãi từ De Jong. Khi Barca đang dẫn trước 3-2 và trận đấu chỉ còn tính bằng giây, tiền vệ người Hà Lan lao vào Mbappe bằng một pha xoạc bóng quyết liệt. De Jong giơ cao gầm giày và trúng vào phần ống chân của tiền đạo Real Madrid.

Ngay sau tình huống này, trọng tài chính Jose Montero không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp cho De Jong. Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích tiền vệ của Barcelona nhanh chóng gia tăng.

Một CĐV bình luận: "Rõ ràng là pha vào bóng ác ý, De Jong phải bị cấm thi đấu dài hạn". Tài khoản khác viết: "Pha bóng này có thể gây ra chấn thương nặng cho Mbappe". Một ý kiến khác cho rằng: "De Jong có lẽ đã quá phấn khích và mất kiểm soát hành vi".

Ngay sau khi bị truất quyền thi đấu, De Jong tỏ ra khá bất ngờ, ôm đầu phản ứng trong khi các đồng đội cố gắng phân bua với trọng tài. Đáng chú ý, tiền vệ này thậm chí còn nở nụ cười khi rời sân, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh Mbappe nằm sân đau đớn sau pha va chạm.

Dù phải chơi thiếu người ở những phút bù giờ, Barcelona vẫn bảo toàn được chiến thắng 3-2, qua đó giành Siêu cúp Tây Ban Nha 2026. Đây cũng là thắng lợi thứ 5 trong 6 trận Siêu kinh điển gần nhất của đội bóng xứ Catalonia.

