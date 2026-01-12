Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hành động gây tranh cãi của Mbappe

  • Thứ hai, 12/1/2026 06:43 (GMT+7)
  • 06:43 12/1/2026

Tiền đạo Kylian Mbappe trở thành tâm điểm chú ý sau thất bại 2-3 của Real Madrid trước Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2026 rạng sáng 12/1.

Mbappe tạo khoảnh khắc gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Mbappe ngăn các cầu thủ Real Madrid thực hiện nghi thức xếp hàng và chúc mừng nhà vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha như một cách bày tỏ sự tôn trọng với đối thủ.

Nhà báo Alfredo Martinez tiết lộ rằng sau tiếng còi mãn cuộc, một số cầu thủ Real Madrid có ý định đứng xếp hàng để chúc mừng Barcelona. Tuy nhiên, Mbappe nhanh chóng can thiệp, chủ động dẫn các đồng đội rời khỏi khu vực trung tâm sân.

Theo Tribuna, hành động của Mbappe được cho là xuất phát từ tinh thần cạnh tranh cao độ và lòng tự tôn của Real Madrid, nhất là trong bối cảnh thất bại trước đại kình địch ở một trận chung kết.

Sự việc nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng hành động của Mbappe là cần thiết để bảo vệ niềm kiêu hãnh của Real Madrid, trong khi số khác cho rằng việc từ chối xếp hàng đi ngược lại tinh thần fair-play.

Trái ngược với thái độ của các cầu thủ, Chủ tịch Florentino Perez vẫn giữ hình ảnh chuẩn mực của một nhà lãnh đạo. Ông trực tiếp xuống sân, bắt tay và chúc mừng từng cầu thủ Barcelona sau chiến thắng, thể hiện sự tôn trọng dành cho đối thủ trong trận Siêu kinh điển đầu tiên của năm 2026.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Mbappe Kylian Mbappe real madrid barcelona siêu cúp

