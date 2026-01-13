Khả năng Klopp dẫn Real lớn dần

Jurgen Klopp được ban lãnh đạo Real Madrid đánh giá rất cao và CLB La Liga có thể sớm xúc tiến đàm phán với HLV người Đức.

Nhà cầm quân người Đức được Real Madrid nhắm đến để thay thế Xabi Alonso.

Theo AS, ban lãnh đạo Real Madrid cho rằng Klopp hoàn toàn phù hợp với ghế HLV trưởng tại CLB, sau những gì ông thể hiện tại Liverpool và Dortmund. Vài thành viên ban lãnh đạo Real thậm chí đánh giá Klopp vượt trên nhiều ứng viên khác.

Tuy nhiên, hiện tại, việc thuyết phục Klopp rời vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull không đơn giản. Klopp cũng chưa có ý định trở lại công tác huấn luyện, nhưng Chủ tịch Florentino Perez tự tin sẽ thuyết phục được HLV này.

Với phong cách huấn luyện giàu năng lượng và tinh thần cạnh tranh mãnh liệt, nhà cầm quân người Đức được ban lãnh đạo Real Madrid đánh giá rất cao.

Sau khi Xabi Alonso bị Real Madrid sa thải, Alvaro Arbeloa, HLV đội trẻ Real sẽ tạm thời tiếp quản CLB. Hiển nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế bởi ban lãnh đạo Real nhận định đội bóng cần một HLV giàu kinh nghiệm và danh tiếng để quản lý phòng thay đồ.

