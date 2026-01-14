Sếp Bayern nói Real 'điên' khi sa thải Alonso

Giám đốc Thể thao của Bayern Munich, Christoph Freund, bày tỏ sự ngạc nhiên lớn trước quyết định sa thải Xabi Alonso từ Real Madrid.

Việc Alonso bị sa thải gây tranh cãi lớn.

Trong phát biểu với Bild, Freund cho biết rất bất ngờ về quyết định của Real Madrid. Ông đánh giá cao khả năng huấn luyện của Alonso, gọi cựu cầu thủ Bayern là một huấn luyện viên đặc biệt xuất sắc.

Freund khẳng định: "Xabi Alonso rời Real Madrid? Tôi rất bất ngờ. Xabi là một huấn luyện viên xuất sắc, làm tốt công việc tại Leverkusen. Tôi không biết sâu về những gì đang xảy ra tại Madrid, và không phải việc của tôi để phán xét điều đó. Nhưng mọi thứ có phần điên rồ, khi sa thải Alonso trong khoảng thời gian ngắn như vậy".

Việc Xabi Alonso rời Real Madrid thu hút sự chú ý lớn trong giới bóng đá châu Âu. Là một cựu cầu thủ nổi tiếng, Alonso chuyển sang vai trò huấn luyện và nhanh chóng tạo dựng danh tiếng tại Leverkusen với lối chơi hấp dẫn và kết quả tốt.

Chính vì thế, trong mùa hè năm ngoái, cả Bayern, Liverpool hay Real Madrid đều rất muốn có chữ ký của Alonso. Freund, với vai trò giám đốc thể thao tại Bayern, cũng không là ngoại lệ khi từng xúc tiến đàm phán với cựu tiền vệ tuyển Tây Ban Nha.

Chủ tịch Perez sa thải Alonso chỉ sau 6 tháng bổ nhiệm.

Hiện tại, Bayern Munich hài lòng với Kompany, nhưng những chia sẻ từ Freund có thể gợi ý về việc CLB sẵn sàng mời Alonso về dẫn dắt lần nữa, nếu đội bóng Đức lại thay đổi HLV. Tuy nhiên, ngoài Bayern, Alonso vẫn nằm trong nhóm HLV trẻ được đánh giá cao nhất châu Âu, đặc biệt là tại Premier League.

Liverpool là điểm đến được nhắc tới nhiều nhất. The Athletic mô tả Alonso là “một lựa chọn phổ biến” nếu Arne Slot rời ghế. Alonso hiểu sâu DNA của CLB, từng là trụ cột tại Anfield và quen với áp lực khắc nghiệt của giải đấu. Với người hâm mộ Liverpool, ông là gương mặt tạo ra sự kết nối tự nhiên.

Manchester City cũng xuất hiện trong các cuộc thảo luận. Alonso có mối quan hệ thân thiết với Pep Guardiola và chịu ảnh hưởng rõ rệt từ tư duy kiểm soát bóng, luân chuyển vị trí. Nếu Man City cần một phương án kế thừa trong tương lai, Alonso được xem là lựa chọn hợp logic về chiến thuật.

