Zidane chỉ bí quyết thành công ở Real Madrid

Zinedine Zidane lên tiếng hé lộ chìa khóa giúp ông gặt hái thành công rực rỡ cùng Real Madrid, chỉ ít ngày sau khi đội bóng cũ sa thải Xabi Alonso và bổ nhiệm Alvaro Arbeloa

Zidane khẳng định đặt cầu thủ ở trung tâm, thành công sẽ tự đến với Real Madrid.

Trong hai nhiệm kỳ tại Bernabeu, Zidane biến Real Madrid thành cỗ máy chiến thắng với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp và 2 danh hiệu La Liga. Huyền thoại người Pháp nhấn mạnh thành công ở Bernabeu bắt đầu từ việc đặt cầu thủ ở vị trí trung tâm.

Zidane nói: "Chúng tôi luôn ở đó vì cầu thủ. Nếu không hiểu điều này, bạn không thể tồn tại trong nghề. Họ phải cảm nhận được sự ủng hộ, niềm tin và sự tôn trọng. Khi cầu thủ vui vẻ, tự tin và khao khát thi đấu, chiến thắng sẽ tự nhiên đến".

"Để phòng thay đồ tin tưởng và ủng hộ những gì bạn muốn triển khai, trước hết họ phải có thiện cảm với bạn. Nếu cầu thủ không đồng tình với mọi thứ bạn đưa ra, từ giáo án tập luyện cho đến cách vận hành thì sẽ luôn có điều gì đó bị thiếu. Với chúng tôi, tôi nghĩ các cầu thủ thật sự cảm thấy thoải mái và hứng thú trên mọi phương diện. Khi đó, việc giành cả 3 chức vô địch Champions League là điều tất yếu".

Những lời ấy vang lên trong bối cảnh Real Madrid đang rơi vào vòng xoáy bất ổn. Xabi Alonso bị chấm dứt hợp đồng chỉ sau chưa đầy 8 tháng cầm quân, sau thất bại trước Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. CLB khẳng định Alonso vẫn là một huyền thoại của Real và chúc cựu tiền vệ này thành công ở chặng đường tiếp theo.

Người thay thế là Arbeloa, nhưng màn ra mắt của cựu hậu vệ này nhanh chóng biến thành ác mộng. Real Madrid bị đội hạng dưới Albacete loại khỏi Cúp Nhà Vua với tỷ số 2-3, trong trận đấu mà nhiều ngôi sao như Kylian Mbappe và Jude Bellingham bị gạch tên. Dù vậy, Arbeloa vẫn cứng rắn nhận trách nhiệm và khẳng định không hối tiếc với lựa chọn của mình.

Thất bại càng làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của Arbeloa. Ngay lập tức, Jurgen Klopp được nhắc tới như một ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng tại Bernabeu, cho thấy cơn bão ở Real Madrid có lẽ vẫn chưa dừng lại.