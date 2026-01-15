Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh tượng đáng lo ngại ở Real Madrid

  • Thứ năm, 15/1/2026 19:00 (GMT+7)
Thất bại 2-3 trước Albacete ở vòng 1/8 Cúp nhà Vua phơi bày bầu không khí nặng nề bao trùm phòng thay đồ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Phòng thay đồ Real Madrid vốn được cho là rạn nứt từ trước đó.

Chỉ ít ngày sau khi tiếp quản ghế huấn luyện từ Xabi Alonso, HLV Alvaro Arbeloa đón nhận cú sốc lớn. Trước Albacete, Arbeloa quyết định xoay tua, để loạt trụ cột như Kylian Mbappe, Rodrygo, Thibaut Courtois và Jude Bellingham ngồi ngoài.

Quyết định của Aberloa lập tức phản tác dụng. Dù hai lần gỡ hòa, trong đó có bàn thắng ở phút 91, Real Madrid vẫn không thể tránh khỏi việc bị loại bởi bàn quyết định ở phút 94 của Jefte Betancor bên phía Albacete.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, phản ứng sau trận đấu cho thấy Real đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Nhà báo Jose Luis Sanchez tiết lộ thêm trên chương trình El Chiringuito rằng phòng thay đồ Real Madrid sau trận đấu "giống như một đám tang".

Không cầu thủ nào lên tiếng, và Arbeloa phải bước vào để trấn an các học trò. HLV 42 tuổi thừa nhận: "Nếu phải tìm một người chịu trách nhiệm cho thất bại này, đó chính là tôi. Tôi quyết định đội hình, cách chơi và các sự thay đổi. Thất bại là một phần của con đường dẫn tới thành công".

Sự im lặng đáng lo ngại của các trụ cột khiến giới chuyên môn đặt câu hỏi về mức độ ủng hộ dành cho Arbeloa, nhất là trong bối cảnh phòng thay đồ Real được cho là rạn nứt từ thời Xabi Alonso. Những ngày đầu của triều đại mới tại Bernabeu rõ ràng bắt đầu trong cơn bão tố.

