Real Madrid sẵn sàng sa thải Arbeloa

Ban lãnh đạo Real Madrid không che giấu sự hoài nghi về khả năng thành công của Alvaro Arbeloa trong vai trò huấn luyện viên trưởng.

Alvaro Arbeloa để thua ngay ở trận đầu dẫn dắt Real Madrid.

Việc đội bóng sớm dừng bước tại Cúp nhà Vua được xem là cú đánh mạnh vào chiếc ghế còn rất mới của Arbeloa. Rạng sáng 15/1, Real Madrid gục ngã 2-3 trước chủ nhà Albacete - kết quả khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Theo các nguồn tin nội bộ, Real Madrid không có bất kỳ do dự nào trước kịch bản sa thải sớm nếu đánh giá chuyên môn cho thấy tín hiệu tiêu cực. Ở Santiago Bernabeu, thời gian chưa bao giờ là đặc ân dành cho huấn luyện viên.

Dù vậy, ban lãnh đạo vẫn thống nhất trao cho Arbeloa thêm một trận đấu nữa. Quyết định này mang tính thủ tục nhiều hơn là sự bảo đảm. Real Madrid muốn có thêm dữ liệu để đánh giá. Họ chờ đợi phản ứng của đội bóng, không chỉ ở kết quả mà còn ở cách chơi, cấu trúc chiến thuật và khả năng kiểm soát thế trận.

Arbeloa được bổ nhiệm trong bối cảnh nhạy cảm. Ông là gương mặt quen thuộc, hiểu rõ văn hóa và áp lực tại CLB.

Tuy nhiên, sự thấu hiểu không đồng nghĩa với thành công. Thất bại tại Cúp nhà Vua phơi bày hàng loạt vấn đề: đội hình thiếu cân bằng, lối chơi thiếu rõ ràng và khả năng điều chỉnh trong trận còn hạn chế. Đây là những điểm khiến giới lãnh đạo Real Madrid đặc biệt lo ngại.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vốn nổi tiếng với cách điều hành lạnh lùng. Danh tiếng không bảo vệ được huấn luyện viên. Quá khứ gắn bó cũng không phải tấm khiên an toàn.

Thước đo duy nhất là màn trình diễn trên sân. Đáng chú ý, CLB không đưa ra bất kỳ phát biểu công khai nào để bảo vệ Arbeloa. Truyền thông được giữ trong trạng thái im lặng, điều thường được xem là tín hiệu xấu tại Madrid.

Trận đấu sắp tới vì thế mang ý nghĩa quyết định. Arbeloa cần một chiến thắng, quan trọng hơn là một màn trình diễn thuyết phục. Nếu không, việc Real Madrid kích hoạt phương án sa thải chỉ còn là câu chuyện về thời điểm. Với đội bóng này, mọi huấn luyện viên đều có thể bị thay thế, kể cả khi họ mới chỉ bắt đầu.