Địa chấn ở V.League

  • Thứ hai, 9/2/2026 00:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 8/2, Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ Anh lần lượt giành chiến thắng trước CA TP.HCM và Thể Công Viettel thuộc vòng 13 V.League 2025/26.

Thanh Hóa gây sốc với lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Trên sân Thống Nhất, Đông Á Thanh Hóa cho thấy bản lĩnh đáng nể sau trận hòa 2-2 với Nam Định, bằng chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trước Công an TP.HCM. Dù phải làm khách và chịu nhiều bất lợi về lực lượng, đội bóng xứ Thanh nhập cuộc chủ động, chơi đôi công ngay từ những phút đầu. Sự tự tin ấy sớm được thể hiện bằng hàng loạt cơ hội nguy hiểm, trong đó cú sút dội xà ngang của Ngọc Mỹ ở phút thứ 6 là lời cảnh báo rõ ràng.

Chỉ 3 phút sau, sức ép của Thanh Hóa được cụ thể hóa. Damoth Thongkhamsavath xử lý gọn gàng trong vòng vây hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho đội khách. Bị dẫn bàn, Công an TP.HCM buộc phải đẩy cao đội hình và nhanh chóng có bàn gỡ ở phút 13, khi Makrillos đánh đầu cận thành từ quả tạt chuẩn xác của Ngọc Hà.

Thế trận sau đó trở nên giằng co, nhưng Thanh Hóa vẫn là đội chơi hiệu quả hơn. Trong lúc đội chủ nhà phung phí cơ hội, sự lạnh lùng của đội bóng xứ Thanh lên tiếng ở phút 76. Từ đường chuyền của Doãn Ngọc Tân, Damoth tung cú sút xa hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1. Thủ môn Y Êli Niê trở thành chốt chặn đáng tin cậy trong những phút cuối, giúp Thanh Hóa bảo toàn trọn vẹn 3 điểm để tạm thời vươn lên vị trí thứ 10.

V-League anh 1

SLNA quật ngã CA TP.HCM ngay trên sân đối thủ.

Cú sốc còn lớn hơn xảy ra tại Hàng Đẫy khi Thể Công Viettel thảm bại 1-4 trước SLNA, dù chơi hơn người. Ngay phút thứ 3, sai lầm phòng ngự từ tình huống phạt góc khiến đội chủ nhà thủng lưới, khi Garcia bật cao đánh đầu mở tỷ số cho SLNA. Viettel vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa ở phút 20 nhờ công Lucao, sau khi một bàn thắng trước đó bị VAR từ chối.

Tuy nhiên, hiệp hai trở thành cơn ác mộng thật sự. Phút 55, SLNA tái lập thế dẫn bàn trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi non nớt của Colonna trong vùng cấm. Dù Văn Huy nhận thẻ đỏ ở phút 68 khiến đội khách chỉ còn 10 người, Thể Công Viettel vẫn không thể tận dụng lợi thế.

Ngược lại, họ liên tiếp để hở hàng thủ và dính những đòn phản công sắc bén. Bằng chứng là Dale Moore và Olaha lần lượt ghi thêm 2 bàn, khép lại chiến thắng đậm với tỷ số 4-1 khó tin dành cho SLNA.

Với kết quả này, Thể Công Viettel đánh rơi cơ hội bám đuổi top đầ khi vẫn kém Ninh Bình 5 điểm, dù còn trong tay một trận chưa đấu. Trong khi đó, Sông Lam leo lên vị trí thứ 9, hơn Thanh Hóa đúng 1 điểm.

