CLB Ninh Bình nối dài mạch bất bại

Tối 5/11, Ninh Bình nhọc nhằn đánh bại SLNA với tỉ số 1-0 thuộc vòng 10 V.League 2025/26 nhờ pha lập công của Phạm Gia Hưng.

Ninh Bình nhọc nhằn đánh bại SLNA. Ảnh: Ninh Bình FC.

Phút 86 của trận đấu, từ quả tạt chính xác của Lê Phát, Phạm Gia Hưng băng vào dứt điểm gọn gàng, mang về chiến thắng 1-0 nhọc nhằn cho Ninh Bình trước SLNA. Một bàn thắng muộn, nhưng đủ để giúp đội bóng cố đô tiếp tục chuỗi trận ấn tượng và giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Dù thất bại, các cầu thủ trẻ SLNA vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng tinh thần thi đấu quật cường và lối chơi kỷ luật. Họ phòng ngự chặt chẽ, không ngại va chạm và tạo ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà trong phần lớn thời gian thi đấu. Điểm sáng lớn nhất của đội bóng xứ Nghệ là Cao Văn Bình. Thủ môn trẻ có màn trình diễn xuất sắc khi liên tục cứu thua trong thế đối mặt, khiến các chân sút của Ninh Bình nhiều lần phải ôm đầu tiếc nuối.

Suốt 85 phút đầu trận, Ninh Bình kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục dồn ép và tung ra hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm. Hoàng Đức, Quang Nho, Đinh Thanh Bình và Gustavo Henrique dù phối hợp ăn ý nhưng sự vô duyên trong khâu ghi bàn cùng phong độ xuất sắc của thủ môn trẻ bên phía đội khách khiến đội bóng cố đô phải chờ đến những phút cuối mới có thể mở khóa trận đấu.

Thắng lợi tối thiểu không phản ánh đúng thế trận áp đảo mà Ninh Bình tạo ra, nhưng cũng cho thấy những hạn chế nơi hàng công khi họ vẫn chưa tìm được sự sắc bén cần thiết. Với tiềm lực và tham vọng lớn, việc chỉ thắng sát nút trước một tập thể trẻ như SLNA chắc chắn sẽ khiến HLV Albadalejo Castano Gerard còn nhiều điều phải suy nghĩ.

Dù vậy, phải thừa nhận Ninh Binh là đội bóng có phong độ tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện nay. Sau 10 vòng, CLB này hơn đội xếp thứ nhì CAHN 4 điểm dù thi đấu nhiều hơn 2 trận. Ninh Bình chưa thua từ đầu mùa V-League 2025/26, kéo dài chuỗi bất bại lên 30 trận tính cả hạng Nhất mùa trước.

Ở các trận đấu cùng giờ, CA TP.HCM đánh bại Đà Nẵng với tỉ số 1-0. Trong khi đó, dù có bàn thắng dẫn trước nhưng Hải Phòng lại để thua ngược Becamex TP.HCM với tỉ số 1-2.