Nam Định thay HLV ở AFC Champions League Two vì yêu cầu bằng cấp

Trợ lí HLV Andre Lima được Nam Định đăng ký chức danh HLV trưởng cho trận lượt về với Samba Osaka ở AFC Champions League Two 2025/26.

Nam Định đăng ký chức danh HLV trưởng cho Andre Lima ở AFC Champions League Two.

Để chuẩn bị cho trận tiếp đón Gamba Osaka ở lượt trận thứ 4 AFC Champions League Two 2025/26 trên sân Thiên Trường tối 5/11, Nam Định đăng ký chức danh HLV trưởng cho trợ lý người Brazil - Andre Lima. Động thái nhằm đáp ứng quy định bằng cấp của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành cho các HLV trưởng.

Theo quy định của AFC, HLV trưởng tham dự các giải đấu cấp châu lục phải sở hữu bằng Pro hoặc chứng chỉ tương đương. Sau khi HLV Vũ Hồng Việt chia tay đội bóng, tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng thành Nam chỉ có HLV Andre Lima đáp ứng được tiêu chí này. Đáng nói, ông HLV Andre Lima là bản hợp đồng mới được Nam Định công bố sáng 4/11, đôi bên tái hợp sau 2 mùa giải.

Dù vậy, theo chia sẻ của một cán bộ đội bóng thành Nam với Tri Thức - Znews, HLV Nguyễn Trung Kiên vẫn là người nắm toàn quyền về chuyên môn, từ chiến thuật, nhân sự cho tới cách vận hành đội bóng. Còn HLV Andre Lima chủ yếu đảm nhiệm công việc liên quan tới thể lực của cầu thủ, hỗ trợ chuyên môn ở giải đấu cấp châu lục.

Chiều 4/11, HLV Andre Lima với tư cách HLV của Nam Định đã tham dự họp báo trước trận tái đấu với Gamba Osaka. Ông nhận định Gamba Osaka là đội bóng mạnh, ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp. Dù vậy, Nam Định có sự chuẩn bị kỹ trong tuần qua, sẵn sàng ra sân với tinh thần cao nhất để giành kết quả tốt.

Trung vệ Lucas khẳng định Nam Định sẽ giành kết quả tốt tặng người hâm mộ.

HLV Andre Lima tiết lộ Nam Định đón chào sự trở lại của một số trụ cột sau chấn thương và có thêm lựa chọn ngoại binh cho đấu trường AFC: "Quãng thời gian vừa qua, chúng tôi thiếu người vì chấn thương và ốm nhưng ở AFC Champions League Two chúng tôi có thể sử dụng nhiều cầu thủ ngoại hơn. Tôi chưa thể tiết lộ danh sách đăng ký nhưng chắc chắn Nam Định sẽ có lực lượng ổn, tận dụng lợi thế sân nhà và có kết quả tốt nhất".

Cùng tham dự họp báo, trung vệ Lucas Alves khẳng định: "Thi đấu quốc tế trên sân nhà là lợi thế lớn. Chúng tôi hiểu những khó khăn hiện tại, nhưng sẽ nỗ lực hết mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ".

Tại bảng F, Nam Định hiện có 6 điểm, xếp thứ 2. Trận tái đấu với Gamba Osaka được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình tìm vé đi tiếp của đội bóng thành Nam. Ở lượt đi hôm 22/10, đại diện Nhật Bản dễ dàng đánh bại Nam Định với tỷ số 3-1.