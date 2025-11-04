Cầu thủ nhập tịch Malaysia có động thái bất ngờ

Tiền đạo Rodrigo Holgado chuyển trang cá nhân của mình về trạng thái riêng tư sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch liên quan đến vụ giả mạo giấy tờ.

Rodrigo Holgado chuyển trang cá nhân về trạng thái riêng tư.

Tối 3/11, ngay sau khi FIFA đưa ra thông báo, tiền đạo Rodrigo Holgado bất ngờ chuyển trang cá nhân có hơn 24.000 người theo dõi sang chế độ riêng tư. Trước đó, chân sút gốc Argentina cũng gây chú ý khi đăng ảnh tập luyện một mình cùng trái bóng trên sân.

Holgado là một trong bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA treo giò 12 tháng vì liên quan đến việc làm giả giấy tờ. Sau quá trình xem xét và điều trần, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới kết luận FAM cùng nhóm cầu thủ này đã vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA, quy định về hành vi giả mạo hoặc sai lệch thông tin trong hồ sơ đăng ký thi đấu quốc tế.

Khoảnh khắc được chân sút nhập tịch của Malaysia đăng tải.

Theo đó, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 9,2 tỷ đồng ). Trong khi đó, bảy cầu thủ liên quan bị phạt mỗi người 2.000 CHF và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. FIFA cho phép các bên có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết và 21 ngày tiếp theo để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu muốn tiếp tục khiếu nại.

Án phạt dành cho Holgado khiến đội bóng chủ quản của anh, América de Cali (Mỹ), chịu ảnh hưởng nặng nề khi mất đi một chân sút chủ lực. Truyền thông Nam Mỹ tiết lộ rằng chỉ ít ngày trước khi FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng, Holgado vẫn nhận được sự quan tâm từ Coquimbo Unido – một CLB ở Chile. Tuy nhiên, ngay sau khi án treo giò có hiệu lực, ban lãnh đạo đội bóng này đã rút lui khỏi thương vụ, chuyển hướng sang các mục tiêu khác.