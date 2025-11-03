Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thái Lan triệu tập 50 cầu thủ cho SEA Games 33

  • Thứ hai, 3/11/2025 16:45 (GMT+7)
  • 39 phút trước

U23 Thái Lan công bố danh sách sơ bộ với 50 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho chiến dịch săn vàng tại SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 trên sân nhà.

SEA Games 33 anh 1

Danh sách U23 Thái Lan mới được công bố. Ảnh: FA Thailand.

Chiều 3/11, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ thuộc đội U23 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 33. Danh sách này được FAT gửi đăng ký ban đầu lên Tổng cục Thể dục Thể thao Thái Lan.

Trong đó có 5 thủ môn, 18 hậu vệ, 13 tiền vệ và 14 tiền đạo. Phần lớn cầu thủ có mặt trong danh sách đều đang thi đấu ở Thai.League 1 và Thai.League 2. Danh sách này sẽ được rút gọn còn 23 người trước khi môn bóng đá nam khởi tranh.

Dẫn dắt U23 Thái Lan là HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Ông từng giúp các đội trẻ Thái Lan gặt hái nhiều thành tích trong khu vực. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul sẽ bắt đầu hội quân vào ngày 6/11, để rèn chiến thuật, lắp ghép đội hình và kiểm tra phong độ cầu thủ trước khi bước vào hành trình chinh phục tấm HCV.

Là chủ nhà SEA Games 33, Thái Lan được xếp vào nhóm hạt giống số một và nằm ở bảng A cùng Timor-Leste và Campuchia. Bảng A sẽ thi đấu tại Bangkok.

Đây là kỳ đại hội đặc biệt khi lần đầu tiên môn bóng đá nam có ba bảng đấu, hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt hơn cho tấm vé vào bán kết. Mục tiêu của U23 Thái Lan không gì khác ngoài giành lại ngôi vương khu vực, sau ba kỳ SEA Games liên tiếp chỉ giành vị trí á quân.

