HLV Hudson gọi lại 3 công thần của tuyển Thái Lan

Tân HLV Anthony Hudson quyết định gọi ba cựu binh của tuyển Thái Lan gồm Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen cho loạt trận FIFA Day’s tháng 11.

Theo Thairath, sau gần một năm vắng bóng, ba ngôi sao kỳ cựu của bóng đá Thái Lan được HLV Hudson điền tên vào danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu trong đợt FIFA Day’s tháng 11. Trong đó, “Voi chiến” sẽ giao hữu với Singapore ngày 13/11 và gặp Sri Lanka tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 18/11.

Cả ba cái tên này đều là biểu tượng của giai đoạn hoàng kim bóng đá Thái Lan trong 10 năm qua. Teerasil Dangda là chân sút giàu kinh nghiệm nhất Đông Nam Á, Theerathon Bunmathan là một trong những hậu vệ hay nhất mà bóng đá Thái Lan sản sinh. Còn Sarach Yooyen được coi “bộ não” tuyến giữa của đội bóng xứ chùa vàng. Cả ba từng góp công lớn giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 và 2022. Tuy nhiên, kể từ vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 6/2024, họ đều vắng mặt khi Thái Lan bị loại đáng tiếc dù thắng Singapore 3-1 ở lượt cuối.

Sự trở lại của bộ ba lão tướng được xem là bước đi chiến lược của HLV Anthony Hudson, người mới nắm quyền chưa lâu thay cho HLV Ishii. Ông được kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc để giúp tuyển Thái Lan thoát khỏi giai đoạn bất ổn kéo dài sau triều đại của HLV Mano Polking. HLV Hudson muốn tận dụng kinh nghiệm và ảnh hưởng trong phòng thay đồ của các trụ cột để tạo nền tảng cho thế hệ kế cận.

Không chỉ gọi lại ba cựu binh trên, HLV Hudson còn đón thêm tin vui từ châu Âu. CLB Grimsby Town (Anh) đồng ý để Jude Bell về khoác áo tuyển Thái Lan trong đợt hội quân này. Cầu thủ từng thuộc biên chế Chelsea và Tottenham vừa hoàn tất quá trình nhập tịch hồi cuối tháng 10.

Tại bảng D vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan đang có 9 điểm, đứng thứ hai sau Turkmenistan do kém hiệu số. Theo kế hoạch, tuyển Thái Lan sẽ hội quân từ ngày 6/11, hai trận đấu sắp tới cũng sẽ là màn ra mắt của chiến lược gia người Anh.