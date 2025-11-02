Bộ ảnh đậm chất điện ảnh của vợ chồng Đoàn Văn Hậu

Tối 2/11, hậu vệ Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh mới cùng bà xã Doãn Hải My.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu trong bộ ảnh mới. Ảnh: Sapia Wedding.

Trong bộ ảnh, cặp đôi nổi tiếng của làng bóng đá Việt Nam chọn tông đen – trắng làm chủ đạo, khung cảnh hiện đại với ánh sáng điện và không gian hẹp của thang máy, hành lang khách sạn. Từng khung hình được xử lý tinh tế, tạo nên cảm giác như một thước phim ngắn về tình yêu – sang trọng, gợi cảm và đậm chất điện ảnh.

Doãn Hải My diện bộ đầm ngắn màu trắng phủ hoa 3D cầu kỳ, khoe vẻ đẹp thanh lịch nhưng đầy cá tính. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu xuất hiện trong bộ tuxedo đen lịch lãm, phong thái tự tin của một người đàn ông trưởng thành. Cả hai cùng bước ra khỏi thang máy, tay che ánh đèn flash, ánh mắt hướng về nhau – khoảnh khắc vừa ngẫu hứng, vừa cảm xúc.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My về chung nhà vào cuối tháng 11/2023. Sau 2 năm kết hôn, cả hai có một bé trai kháu khỉnh với biệt danh "Lúa". Đồng thời, cặp đôi luôn thể hiện tình cảm mặn nồng mỗi khi xuất hiện.

Cả hai xuất hiện trong khung cảnh đậm chất điện ảnh. Ảnh: Sapia Wedding.

Với Đoàn Văn Hậu, anh đánh dấu sự trở lại sau chấn thương dài hạ khi ra sân trong trận giao hữu giữa CAHN và Hà Nội hôm 11/10. Hậu vệ sinh năm 1999 thi đấu khoảng 15 phút, cho thấy tín hiệu hồi phục tích cực và đã tham gia trọn vẹn các buổi tập cùng đội.

Trong khi đó, Doãn Hải My ngày càng được khen ngợi về sắc vóc và phong thái. Sau khi kết hôn, cô giữ được vẻ cuốn hút, tinh tế của người phụ nữ hiện đại, đồng hành cùng chồng trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.