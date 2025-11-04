Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA gọi tên Công Phượng

  • Thứ ba, 4/11/2025 18:09 (GMT+7)
  • 29 phút trước

FIFA nhắc đến Công Phượng, qua đó gợi ký ức về một trong những ngôi sao được yêu mến nhất bóng đá Việt Nam.

FIFA nhắc tên Công Phượng trên fanpage chính thức.

Tối 4/11, trang Facebook chính thức của FIFA World Cup đăng tải hình ảnh tiền đạo Nguyễn Công Phượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam kèm theo câu hỏi "Ký ức về CP10 trong bạn là…?". Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, với vô số bình luận từ người hâm mộ Việt Nam khi cái tên Công Phượng được tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh nhắc đến.

Công Phượng từng là biểu tượng của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Anh là nhân tố nổi bật trong hành trình chinh phục ngôi Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019. Hình ảnh cầu thủ xứ Nghệ mặc áo số 10, với mái tóc xoăn và cách chơi bóng ngẫu hứng từng khiến không ít người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Tuy nhiên, sau những năm tháng rực rỡ ở tuyển quốc gia và CLB HAGL, Công Phượng không thành công khi xuất ngoại. Hiện tại, chân sút sinh năm 1995 khoác áo Trường Tươi Bình Phước Đồng Nai ở giải hạng nhất quốc gia. Dù vậy, anh chưa ra sân phút nào trong mùa giải này do chấn thương.

Việc Công Phượng liên tục vắng mặt thời gian qua làm dấy lên tin đồn anh có mâu thuẫn với HLV Nguyễn Việt Thắng trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, vị HLV này lên tiếng bác bỏ, khẳng định mối quan hệ giữa ông và học trò vẫn tốt, đồng thời nhấn mạnh Công Phượng đang trong quá trình hồi phục chấn thương và sẽ trở lại khi đạt thể trạng tốt nhất.

Việc FIFA bất ngờ "gọi tên" anh là lời nhắc rằng dấu ấn của số 10 năm nào vẫn chưa phai trong lòng người hâm mộ. Với Công Phượng, có thể phong độ đã lùi, nhưng ký ức và cảm xúc mà anh để lại cho bóng đá Việt Nam thì còn nguyên vẹn.

Công Phượng báo tin vui

Chiều 29/10, Nguyễn Công Phượng xuất hiện trở lại trong buổi tập của CLB Đồng Nai sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.

05:01 30/10/2025

Anh Quân

  • Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Công Phượng vướng mắc khó nói ở Đồng Nai

05:10 3/11/2025 05:10 3/11/2025

Bên cạnh những chấn thương dai dẳng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang không phù hợp với triết lý lối chơi của HLV trưởng CLB Đồng Nai là Nguyễn Việt Thắng.

Án phạt của FIFA bóc trần bóng đá Malaysia

38 phút trước 18:00 4/11/2025

Bê bối giả mạo giấy tờ năm 2025 như một đòn giáng mạnh vào niềm tin của người hâm mộ Malaysia, được xem là "nỗi xấu hổ" lớn hơn cả vụ bê bối dàn xếp tỷ số năm 1994.

