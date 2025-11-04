FIFA gọi tên Công Phượng

FIFA nhắc đến Công Phượng, qua đó gợi ký ức về một trong những ngôi sao được yêu mến nhất bóng đá Việt Nam.

FIFA nhắc tên Công Phượng trên fanpage chính thức.

Tối 4/11, trang Facebook chính thức của FIFA World Cup đăng tải hình ảnh tiền đạo Nguyễn Công Phượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam kèm theo câu hỏi "Ký ức về CP10 trong bạn là…?". Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, với vô số bình luận từ người hâm mộ Việt Nam khi cái tên Công Phượng được tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh nhắc đến.

Công Phượng từng là biểu tượng của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Anh là nhân tố nổi bật trong hành trình chinh phục ngôi Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019. Hình ảnh cầu thủ xứ Nghệ mặc áo số 10, với mái tóc xoăn và cách chơi bóng ngẫu hứng từng khiến không ít người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Tuy nhiên, sau những năm tháng rực rỡ ở tuyển quốc gia và CLB HAGL, Công Phượng không thành công khi xuất ngoại. Hiện tại, chân sút sinh năm 1995 khoác áo Trường Tươi Bình Phước Đồng Nai ở giải hạng nhất quốc gia. Dù vậy, anh chưa ra sân phút nào trong mùa giải này do chấn thương.

Việc Công Phượng liên tục vắng mặt thời gian qua làm dấy lên tin đồn anh có mâu thuẫn với HLV Nguyễn Việt Thắng trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, vị HLV này lên tiếng bác bỏ, khẳng định mối quan hệ giữa ông và học trò vẫn tốt, đồng thời nhấn mạnh Công Phượng đang trong quá trình hồi phục chấn thương và sẽ trở lại khi đạt thể trạng tốt nhất.

Việc FIFA bất ngờ "gọi tên" anh là lời nhắc rằng dấu ấn của số 10 năm nào vẫn chưa phai trong lòng người hâm mộ. Với Công Phượng, có thể phong độ đã lùi, nhưng ký ức và cảm xúc mà anh để lại cho bóng đá Việt Nam thì còn nguyên vẹn.