Công Phượng vướng mắc khó nói ở Đồng Nai

Bên cạnh những chấn thương dai dẳng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang không phù hợp với triết lý lối chơi của HLV trưởng CLB Đồng Nai là Nguyễn Việt Thắng.

Công Phượng tiếp tục ngồi ngoài ở vòng 6 Giải hạng nhất 2025/26. Ảnh: TK

Tiền đạo từng là niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn tại CLB Đồng Nai. Từ khi mùa giải 2025/26 khởi tranh, Công Phượng vẫn chưa lần nào được đăng ký thi đấu. Theo các phát ngôn chính thức từ đội, Công Phượng đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương và “ban huấn luyện muốn đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cầu thủ”.

Ở trận đấu mới nhất vào tối 2/11, Công Phượng vẫn chỉ xuất hiện trên khán đài ở trận Đồng Nai chật vật thắng 4-2 trước đội cuối bảng Thanh Niên TP.HCM, vòng 6 giải hạng Nhất 2025/26.

Bên cạnh nguyên nhân về thể trạng, giới thạo tin đang đồn đoán mối quan hệ giữa Công Phượng và HLV Nguyễn Việt Thắng không mấy hòa hợp. Lý do xuất phát từ việc ông Việt Thắng muốn xây dựng lối đá pressing tốc độ và ban bật ít chạm, trong khi Công Phượng lại có phong cách thường xuyên rê dắt.

Nếu điều này là sự thật đang diễn ra trong nội bộ CLB Đồng Nai, đây chắc chắn là bài toán cần nhanh chóng giải quyết trọn vẹn đôi bên.

Công Phượng vẫn được đánh giá cao ở tính đột biến, nhưng phải ngồi ngoài thêm một thời gian dài, không chỉ phong độ mà cả tâm lý thi đấu có thể bị ảnh hưởng cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Phía Đồng Nai đã “đập đi xây lại” lối chơi cho tham vọng thăng hạng cũng không thể phụ thuộc vào một cầu thủ thường xuyên chấn thương, không hợp lối đá chung. Tuy nhiên, đội hình vẫn cần có chiều sâu chất lượng, kinh nghiệm dày dặn cho những thời điểm quan trọng.