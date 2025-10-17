Công Phượng đang chiến đấu với đối thủ lớn nhất

Trong 2 năm qua, Nguyễn Công Phượng liên tục vật lộn với nhiều chấn thương khác nhau và tái phát, khiến anh chưa thể cùng Đồng Nai bước vào mùa giải 2025/26 như kỳ vọng.

Công Phượng đang đối mặt với thứ mà không một cầu thủ nào có thể tránh: sự hao mòn của cơ thể và những vết hằn của thời gian.

Một thập kỷ qua, Công Phượng luôn là biểu tượng của sự bền bỉ và khát vọng trên sân cỏ Việt Nam. Anh từng là mẫu cầu thủ hiếm hoi kết hợp giữa kỹ thuật, tốc độ và thể lực - một “người không biết mệt” đúng nghĩa. Nhưng đến thời điểm hiện tại, khi sang tuổi 30, Phượng đang đối mặt với thứ mà không một cầu thủ nào có thể tránh: sự hao mòn của cơ thể và những vết hằn của thời gian.

Từ “người không mệt” đến nạn nhân của chấn thương

Trong quá khứ, Công Phượng gần như miễn nhiễm với chấn thương. Giai đoạn khoác áo HAGL và TP.HCM, anh thường ra sân hơn 20 trận mỗi mùa - ngoại lệ duy nhất là năm 2021 khi giải đấu bị hủy vì Covid-19. Nhưng hai năm trở lại đây, điều đó không còn đúng nữa.

Kể từ khi trở về từ Nhật Bản, thể trạng của tiền đạo quê Nghệ An sa sút đáng kể. Năm 2025, anh dính ít nhất ba chấn thương khác nhau - từ cổ chân, bắp chân cho đến gan bàn chân.

Những vùng chấn thương ấy không chỉ khiến Phượng phải ngồi ngoài, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thứ vũ khí lợi hại nhất của anh. Đó là khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và những pha bứt tốc bất ngờ.

Chấn thương cổ chân từng khiến Phượng bỏ lỡ đợt tập trung tuyển Việt Nam tháng 3/2024 dưới thời Philippe Troussier. Rồi đến tháng 6/2025, khi HLV Kim Sang-sik triệu tập anh trở lại, Phượng lại dính chấn thương gan bàn chân, buộc phải chia tay đội tuyển.

Từ đó đến nay, cụm từ “đau nhẹ” xuất hiện liên tục bên cạnh tên anh, như một điệp khúc buồn. Trong bốn trận đầu mùa Giải hạng Nhất 2025/26, người hâm mộ Trường Tươi Đồng Nai chỉ thấy Công Phượng... ngồi khán đài.

Công Phượng giờ đã 30 tuổi.

Ban huấn luyện Đồng Nai hiểu rõ giá trị của Công Phượng, nhưng cũng không muốn mạo hiểm. Theo chia sẻ từ đội bóng, họ đang “đảm bảo an toàn tuyệt đối” cho cầu thủ này, ưu tiên hồi phục hơn là thúc ép ra sân. Phượng vẫn tập luyện đều đặn, thậm chí thi đấu giao hữu để duy trì cảm giác bóng, nhưng việc trở lại đội hình chính thức vẫn phải chờ thêm thời gian.

Mùa 2024/2025, Công Phượng ra sân 12 trận, ghi 9 bàn và 4 kiến tạo, góp công lớn giúp Đồng Nai (trước đây là Trường Tươi Bình Phước) giành ngôi á quân. Tuy nhiên, đội hình hiện tại của HLV Việt Thắng đang vận hành ổn định với các mũi nhọn Minh Vương, Lưu Tự Nhân, Hồ Thanh Minh và Alex Sandro, nên CLB không cần quá gấp gáp. Trong bóng đá, đôi khi sự kiên nhẫn cũng là cách tôn trọng một tượng đài.

Tuổi 30 không phải dấu chấm hết, nhưng là thời điểm cơ thể bắt đầu lên tiếng. Với một cầu thủ từng thi đấu liên tục từ tuổi 19, chấn thương tích lũy là điều khó tránh. Điều quan trọng là Công Phượng vẫn giữ được tinh thần chuyên nghiệp, thái độ tập luyện nghiêm túc và khát khao trở lại mạnh mẽ.

Khi bản năng và trải nghiệm cùng tồn tại

Dù thể lực giảm sút, sự tinh tế và cảm giác bóng của Công Phượng vẫn còn nguyên. Anh vẫn sở hữu khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp, những pha chạm bóng mềm mại, và đặc biệt là cảm giác ghi bàn đầy bản năng. Điều Phượng cần lúc này không phải là “đi lại con đường cũ”, mà là tìm ra cách chơi phù hợp với tuổi tác, nơi kinh nghiệm được phát huy tối đa, và thể lực được sử dụng tiết kiệm hơn.

Công Phượng từng nhận rất nhiều kỳ vọng.

Công Phượng hôm nay có thể không còn tung hoành như chàng trai ở Pleiku thuở nào, nhưng anh có thể trở thành một hình mẫu khác - một cầu thủ trưởng thành, biết chọn khoảnh khắc để tỏa sáng. Những người hâm mộ hiểu và yêu anh vẫn chờ đợi điều đó: một Công Phượng điềm tĩnh hơn, khôn ngoan hơn, nhưng vẫn giữ ngọn lửa trong mắt.

Thời gian có thể lấy đi tốc độ và sức bền, nhưng không thể lấy đi đam mê và tinh thần chiến đấu. Với Công Phượng, tuổi 30 không phải dấu chấm hết mà là một khởi đầu khác – nơi ý chí mạnh mẽ và sự từng trải định nghĩa lại con người anh.

Người hâm mộ vẫn có quyền tin: sau những tháng ngày vật lộn cùng chấn thương, Công Phượng sẽ lại đứng dậy - không cần chứng minh anh là ai, chỉ cần tiếp tục làm điều anh giỏi nhất: chơi bóng với trái tim.