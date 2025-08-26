Thế hệ Công Phượng xa dần đội tuyển Việt Nam

Lứa cầu thủ sinh năm 1995 mà nổi bật nhất là Công Phượng đang dần vắng bóng ở đội tuyển Việt Nam, nhường chỗ cho những gương mặt trẻ, khát khao thể hiện hơn.

Đội tuyển Việt Nam vừa công bố danh sách 24 cầu thủ chuẩn bị hội quân từ ngày 29/8 tại Hà Nội. Đây là đợt tập trung thứ ba trong năm 2025, cũng là bước thử nghiệm quan trọng trước vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Điểm nhấn không chỉ nằm ở các gương mặt mới xuất hiện, mà còn là sự vắng mặt của một thế hệ từng gắn bó mật thiết với đội tuyển suốt gần một thập kỷ qua.

Lứa cầu thủ sinh năm 1997 của Quang Hải sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Giới hạn tuổi 30

Điều đặc biệt ở bản danh sách này là có một nửa đội hình dưới 26 tuổi, gồm: Đinh Quang Kiệt (18), Nguyễn Văn Việt (23), Quan Văn Chuẩn, Phan Tuấn Tài, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Hai Long, Võ Hoàng Minh Khoa (24), Phạm Gia Hưng (25), Đặng Văn Tới, Trương Tiến Anh, Lý Công Hoàng Anh (26).

Nhóm cầu thủ chủ lực của đội thuộc lứa sinh năm 1997 với những gương mặt đã quen thuộc như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Thành Chung.

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam chỉ có 4 cầu thủ trên 29 tuổi là Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Châu Ngọc Quang, và đặc biệt duy nhất Doãn Ngọc Tân (1994) trên 30 tuổi. Đây đều là những cá nhân có lối sinh hoạt lành mạnh, chuyên nghiệp.

HLV Kim Sang-sik cho thấy sự quyết liệt trong kế hoạch trẻ hóa lực lượng, đặt niềm tin vào thế hệ kế cận. Đây có thể xem như một cột mốc đánh dấu sự thay đổi về tư duy sử dụng nhân sự của đội tuyển.

Tất nhiên, ông thầy người Hàn Quốc chưa thể trẻ hóa đội tuyển triệt để vì thời điểm này U23 Việt Nam đang tập trung thi đấu vòng loại U23 châu Á và xa hơn là SEA Games 33 vào cuối năm. Nếu các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện tốt, hoàn toàn có khả năng ông Kim tiếp tục triết lý “trẻ hóa có tính kế thừa” để hướng tới một đội tuyển Việt Nam giàu khát khao thi đấu hơn tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bỏ ngoài tai những bàn tán

Bản danh sách đội tuyển Việt Nam tháng 9/2025 phản ánh bước chuyển giao thế hệ, khi những gương mặt từng làm nên thương hiệu bóng đá Việt Nam giai đoạn 2018-2022 dần lùi lại phía sau, hoặc làm cầu nối cho thế hệ mới.

Những cầu thủ bước sang tuổi 30 như Công Phượng dần xa rời đội tuyển Việt Nam.

Từ lâu HLV Kim Sang-sik dứt khoát trong công tác nhân sự với tiêu chí chọn cầu thủ dựa trên phong độ và sự phù hợp chiến thuật. Với tình hình hiện tại của bóng đá khu vực, ban huấn luyện buộc phải tiếp tục xây dựng một đội tuyển với diện mạo khác, giàu sức trẻ hơn và khát vọng hơn.

Có thể còn những tranh luận và tiếc nuối, đặc biệt với những ai yêu mến Công Phượng và đồng đội cùng lứa. Nhưng ở góc nhìn chiến lược, việc HLV Kim Sang-sik mạnh dạn thay đổi cho thấy quyết tâm làm mới đội tuyển, chuẩn bị cho tương lai dài hơi thay vì níu giữ những ký ức hào hùng trong quá khứ. Đó là bước đi táo bạo, và cũng là thông điệp rõ ràng: thế hệ Công Phượng đang dần xa đội tuyển Việt Nam.

Trong thời gian sắp tới, đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, do HLV trưởng Kim Sang-sik đảm nhận công việc ở U23 Việt Nam. Hai trận giao hữu gặp Công An Hà Nội (4/9) và Thép Xanh Nam Định (7/9) sẽ là dịp để ban huấn luyện duy trì nhịp vận hành, rà soát nhân sự, và quan trọng hơn là tạo cơ hội cho lớp cầu thủ trẻ thể hiện.

Cấu trúc độ tuổi đội tuyển Việt Nam tập trung tháng 9/2025: Tổng số cầu thủ: 24 Cầu thủ trẻ nhất: Đinh Quang Kiệt – 18 tuổi (sinh 2007) Cầu thủ lớn tuổi nhất: Doãn Ngọc Tân – 31 tuổi (sinh 1994) Khoảng tuổi chiếm đa số: 24–28 tuổi Tuổi trung bình: 26,1 tuổi