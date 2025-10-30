Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công Phượng báo tin vui

  • Thứ năm, 30/10/2025 05:01 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chiều 29/10, Nguyễn Công Phượng xuất hiện trở lại trong buổi tập của CLB Đồng Nai sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.

Công Phượng trở lại trong buổi tập chiều 29/10 của Trường Tươi Đồng Nai. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai FC.

Trang chủ đội bóng miền Đông Nam Bộ đăng tải những hình ảnh của Công Phượng kèm dòng chú thích: “Có ai đang chờ đợi sự trở lại của đội trưởng Nguyễn Công Phượng không?”. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ của chân sút người Nghệ An cũng như người hâm mộ của đội bóng đã để lại những lời động viên, mong anh sớm trở lại.

Tiền đạo sinh năm 1995 ra sân với đầu gối phải vẫn được băng bó kỹ. Tuy nhiên khuôn mặt rạng rỡ và tinh thần tích cực cho thấy anh đang dần lấy lại thể trạng tốt nhất.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Công Phượng cười tươi, thực hiện các bài khởi động nhẹ cùng đồng đội và trao đổi ngắn với HLV Nguyễn Việt Thắng. Dù chưa thể tham gia trọn vẹn giáo án, sự xuất hiện của anh vẫn tạo bầu không khí tích cực cho toàn đội.

Kể từ đầu mùa giải 2025/26, Công Phượng chưa thi đấu phút nào. Dù vậy, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng đang có chuỗi trận ấn tượng. Ở đấu trường Cúp Quốc gia, họ đánh bại Becamex TP.HCM với tỷ số 3-1 để giành quyền vào vòng 1/8. Tại giải hạng Nhất, CLB Đồng Nai có 3 trận thắng, 2 hòa, giành 11 điểm và xếp thứ ba sau 5 vòng.

  Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    Ngày sinh: 21/01/1995
    Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    Chiều cao: 1.68 m

    Facebook

Đọc tiếp

