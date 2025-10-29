Chuyện gì đang xảy ra với CLB CA TP.HCM?

Chuỗi hành động lắc đầu liên tục của HLV Lê Huỳnh Đức khi CA TP.HCM thua CAHN 0-1 hôm 27/10 dường như phản ánh nỗi thất vọng xen lẫn linh cảm về chặng đường giông bão phía trước.

HLV Lê Huỳnh Đức bất lực nhìn CA TP.HCM thua CAHN trong thế hơn người.

Phút 20, CAHN rơi vào thế thiếu người do Văn Đô bị thẻ đỏ khi tiếp CA TP.HCM ở vòng 8 V.League 2025/26. Những khán giả lạc quan của CAHN chỉ mong chờ hồi còi mau kết thúc để đội nhà hy vọng giành 1 điểm. Bên kia chiến tuyến, giới mộ điệu tin chắc CA TP.HCM ít nhất sẽ rời sân Hàng Đẫy với một kết quả hòa.

Tuy nhiên, sự hồi hởi chung cuộc không đến với đoàn quân của ông Lê Huỳnh Đức. Cảm giác thất vọng của HLV trưởng CA TP.HCM biểu hiện sau trận đấu xuất phát từ bàn thua của đội nhà trong thế hơn người, để rồi phải trắng tay đầy cay đắng khi các học trò không thể xuyên thủng lưới đối phương.

Thực ra, nỗi thất vọng ấy không lớn đến thế nếu CA TP.HCM oằn mình ngay từ điểm xuất phát như các đội giàu truyền thống như SLNA, SHB Đà Nẵng hay HAGL… Ngược lại, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đánh dấu ngày trở lại của cái tên CA TP.HCM thật sự ấn tượng. Có lúc họ đem đến cho khán giả cảm giác của một ứng cử viên vô địch thực thụ.

Thắng Hà Nội, hòa ĐKVĐ Nam Định, quật ngã Becamex TP.HCM… để gia nhập vào nhóm đầu một cách oai hùng, CA TP.HCM thể hiện như thể họ có thể sánh ngang Ninh Bình, CAHN… trong cuộc đua vô địch. Nhưng rồi, không chỉ thất bại trước CAHN, trận hòa trước Hà Tĩnh lại khiến cho người xem thành tích bay cao ở điểm xuất phát chỉ là “cảm giác ảo”, cú bứt phá ngay điểm xuất phát của một “lính mới”, ham thể hiện.

Hẳn nhiên, đua vô địch hay chạy trốn vé xuống hạng vẫn là hành trình dài với CA TP.HCM. Tuy nhiên, 2 trận đấu không ghi nổi 1 bàn thắng như là chỉ dấu để báo hiệu một chặng đường đầy gian truân ở phía trước với TP.HCM.

Kiểm soát bóng đến 62,9%, nghĩa là tạo sức ép rất lớn về cầu môn của CAHN, tung đến 10 cú dứt điểm nhưng số bàn thắng cho đoàn quân của ông Lê Huỳnh Đức vẫn là con số 0. Trước đó 1 vòng, CA TP.HCM cũng bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn Hà Tĩnh dù được chơi trên sân nhà.

Sau CAHN, CA TP.HCM sẽ đối đầu với những đối thủ khó nhằn như Hải Phòng, Ninh Bình.

Cái hay của HLV Lê Huỳnh Đức là mạnh dạn sử dụng những cầu thủ ít tiếng tăm (và cũng không thể khác bởi lực lượng cũng gần như chỉ có thế) khi những Quốc Cường, Hoàng Phúc, Đức Phú… còn là “ẩn số” nên các đối thủ chưa chú ý, chưa có băng hình để nghiên cứu. Từ đó, họ có đất diễn.

Nhưng khi các CLB để tâm đến và đánh giá tỉ mỉ năng lực của từng cá nhân, cũng là lúc các cầu thủ không còn thoải mái trên sân, dẫn đến chiến thuật của ông Lê Huỳnh Đức cũng không còn bí ẩn. Miếng đánh dồn bóng cho Tiến Linh thì bị đối thủ bắt bài. Chân sút này luôn bị kèm chặt đến nghẹt thở, gần như không còn khoảng trống để xoay người hay tung cú dứt điểm trước vòng cấm đối phương.

Khả năng dứt điểm trở thành bài toán nan giải với HLV Lê Huỳnh Đức, khi các chân sút chủ lực của CA TP.HCM cho thấy sự thiếu sắc bén trong khâu ghi bàn. Hiển nhiên, Tiến Linh vẫn là gương mặt được kỳ vọng nhất. Nhưng nếu không nhiều các phương án để đa dạng hơn các pha bắn phá, CA TP.HCM sẽ còn bế tắc.

Cần biết, 2 đối thủ sắp tới Hải Phòng và Ninh Bình rất khó chơi, bên cạnh một SHB Đà Nẵng đang ở bước đường cùng. Nếu không ghi được bàn, HLV Lê Huỳnh Đức lúc ấy không chỉ lắc đầu mà còn có thể phải run rẩy vì CA TP.HCM có thể lùi sâu hơn trên bảng xếp hạng.