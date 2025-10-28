Đằng sau khoảnh khắc ăn mừng xúc động của cầu thủ U14 Hà Nội

Hậu vệ Lý Trung Hiếu của U14 Hà Nội gây bão mạng xã hội với khoảnh khắc ăn mừng khiến nhiều người xúc động ở Giải bóng đá U14 các CLB khu vực phía Bắc 2025.

Lý Trung Hiếu với màn ăn mừng gây bão mạng xã hội ở giải bóng đá U14 các CLB phía Bắc 2025. Ảnh: Giải bóng đá U14 các CLB phía Bắc 2025.

Trong trận đấu giữa U14 Hà Nội và U14 Hoài Đức ở vòng 3, Lý Trung Hiếu ghi bàn cho đội bóng thủ đô. Thay vì ăn mừng theo cách thông thường, cầu thủ 14 tuổi chạy về phía góc sân, kéo áo ra để lộ dòng chữ nguệch ngoạc viết tay: “Xin cha bỏ bia”.

Khoảnh khắc giản dị ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động. Đằng sau màn ăn mừng ấy là một câu chuyện đầy xúc động. Hậu vệ trẻ thuộc biên chế Hà Nội chia sẻ: “Hiện tại, bố của em có dấu hiệu của bệnh lý về gan cũng như tiểu đường. Em cảm thấy rất buồn bởi những người bạn xung quanh không nghĩ cho sức khỏe của bố”.

Trung Hiếu tiếp tục bày tỏ: “Em buồn lắm, vì em chỉ mong bố khỏe mạnh thôi. Trước trận, em nói với các bạn ý định làm chiếc áo có dòng chữ đó, mọi người liền giúp. Cả đội thống nhất, nếu ai ghi bàn thì sẽ để em ăn mừng cùng và gửi thông điệp đến bố”.

Thông điệp nhỏ bé của Trung Hiếu đi xa hơn mong đợi. Gia đình xem được hình ảnh, gọi điện chúc mừng và xúc động trước tấm lòng của cậu con trai.

Sinh ra ở TP.HCM nhưng sớm ra Hà Nội theo đuổi đam mê, Trung Hiếu phải tự lập từ nhỏ, tập luyện và thi đấu xa gia đình. Trong những ngày nhớ nhà, hình ảnh bố mẹ luôn là động lực giúp cậu vượt qua mọi khó khăn.

“Bố là người sống tình cảm, luôn dạy em phải chăm chỉ, biết quan tâm người khác. Em chỉ mong bố mẹ yên tâm, em sẽ cố gắng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”, Hiếu nói.

Hiện tại, U14 Hà Nội dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm sau 3 vòng. Bám đuổi phía sau là U14 PVF và U14 SLNA với cùng 7 điểm.