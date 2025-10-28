Barca họp khẩn vì Yamal

Cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha, Lamine Yamal đang sa đà vào những bê bối ngoài sân cỏ trong thời gian gần đây.

Yamal sa sút.

Theo Diaro Sport, Barcelona rất lo ngại về những phát ngôn thiếu thận trọng của Lamine Yamal và việc đời tư của anh bị phơi bày quá mức trên báo chí. Ngay sau trận Siêu kinh điển, đội bóng xứ Catalonia có buổi họp với người đại diện Jorge Mendes, đôi bên thống nhất sẽ theo dõi chặt chẽ các cuộc phỏng vấn và hoạt động trên mạng xã hội của cầu thủ sinh năm 2007 để ngăn chặn những sự cố không đáng có.

"Câu lạc bộ hy vọng Yamal sẽ hồi phục hoàn toàn thể lực và bắt đầu đáp trả chỉ trích bằng màn thể hiện trên sân cỏ, không phải trên mạng xã hội và truyền thông", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ.

Yamal được đánh giá là cầu thủ trẻ số một thế giới hiện tại. Tuy nhiên, những gì báo chí nhắc về sao trẻ của lò La Masia trong thời gian vừa qua lại là mối tình chị em với ca sĩ người Argentina, Nicki Nicole. Cặp đôi gắn bó như hình với bóng, thậm chí CĐV còn bắt gặp Yamal với vẻ ngoài phờ phạc.

Chưa dừng ở đó, Yamal còn khiến Real Madrid dậy sóng với những lời lẽ chỉ trích không hề có sự tôn trọng trong một buổi phỏng vấn, dẫn đến những vụ xô xát sau trận Siêu kinh điển ở vòng 10 La Liga hôm 26/10. Sau khi bị Vinicius chế nhạo, Yamal còn đáp lại: "Thích thì vào phòng thay đồ đánh nhau".

Bố của Yamal không khuyên bảo, thậm chí còn hùa theo con trai, thách thức Real Madrid ở trận lượt về trên sân nhà.