El Clasico phơi bày sự vô trách nhiệm của người lớn

Không phải Lamine Yamal - chàng trai mới 18 tuổi, mà những người lớn quanh anh mới đáng bị chỉ trích.

Lamine Yamal đang vướng tranh cãi.

Hai ngày trước El Clasico, Lamine Yamal xuất hiện trong chương trình của Kings League - giải đấu 7 người do Gerard Pique sáng lập. Đó là một sân chơi giải trí mang tính mạng xã hội, nơi cầu thủ nghiệp dư thi đấu cùng vài cựu danh thủ. Nhưng sự xuất hiện của Yamal, ngôi sao sáng nhất của Barcelona, ngay trước đại chiến với Real Madrid, đã là một rủi ro.

Khi “trò đùa” biến thành bão tố

Trong buổi giao lưu trực tiếp trên YouTube, Yamal - hồn nhiên và bốc đồng - bị hỏi đùa rằng đội Porcinos của streamer nổi tiếng Ibai Llanos có “giống Real Madrid” không. Cậu đáp lại nửa đùa nửa thật: “Ý là đội đó ăn cắp rồi than phiền à?”. Ngay khi người dẫn gặng lại “Ý cậu là Real Madrid phải không?”, Yamal lập tức giơ tay phân trần: “Khoan, tôi không nói thế nhé…” - một phản xạ rất thật của một cậu bé nhận ra mình vừa lỡ lời.

Nhưng sóng trực tiếp không thể rút lại. Chỉ vài giờ sau, những trang báo thân Real Madrid đồng loạt giật tít: “Yamal xúc phạm Real Madrid”. Một câu nói vô thưởng vô phạt của tuổi trẻ bị thổi phồng thành “phát ngôn ngạo mạn”, rồi trở thành đề tài gây phẫn nộ trong suốt hai ngày trước trận.

Khi bóng lăn ở Bernabeu hôm 26/10, Yamal thi đấu không tồi, dù vẫn đang hồi phục chấn thương háng. Anh tạo ra cơ hội mười mươi cho Jules Kounde, nhưng hậu vệ người Pháp bỏ lỡ. Sau đó, Real Madrid thắng 2-1, và câu chuyện không kết thúc ở tỷ số.

Dani Carvajal "hỏi tội" Lamine Yamal sau El Clasico.

Dani Carvajal - đội trưởng Real Madrid, đồng đội của Yamal tại tuyển Tây Ban Nha - tiến lại, làm cử chỉ “cậu nói nhiều quá”. Lời trêu chọc ấy châm ngòi cho cuộc hỗn chiến giữa cầu thủ hai đội, buộc cảnh sát phải can thiệp.

Chỉ trong 48 giờ, một thiếu niên 18 tuổi từ biểu tượng tài năng trở thành tâm bão chỉ trích. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy Yamal chỉ phạm sai lầm của tuổi trẻ - còn lỗi lớn nhất thuộc về những người lẽ ra phải bảo vệ cậu.

Khi người lớn bỏ quên trách nhiệm

Đầu tiên là Pique - người từng là thần tượng của Nou Camp, nay là doanh nhân truyền thông. Chính anh kéo Yamal vào Kings League, biến chàng trai trẻ thành “mồi câu” cho nội dung mạng xã hội, trong bối cảnh ai cũng biết mỗi lời nói trước El Clasico đều có thể bị bóp méo.

Pique, hơn ai hết, hiểu rõ mặt tối của danh vọng. Anh từng kể lại những trò ngốc nghếch thời niên thiếu - trộm nắp bình xăng, bị lừa lắp đi lắp lại cùng một chiếc chảo thu sóng vệ tinh - và biết tuổi trẻ dễ sai thế nào. Nhưng thay vì bảo vệ Yamal, Pique lại đưa đàn em vào tâm bão.

Khi mọi chuyện bùng nổ, Ibai Llanos, người đối đầu với Yamal trong chương trình, lên tiếng xin lỗi: “Tôi có phần lỗi”. Nhưng Pique thì im lặng, thậm chí còn bênh vực rằng “Yamal nói không sai”. Đó là hành động thiếu trách nhiệm, thậm chí là cơ hội. Một người từng tuyên bố “sẽ trở thành Chủ tịch Barcelona trong tương lai” lại vô tình đẩy viên ngọc quý của CLB vào thế bị ném đá - chỉ để quảng bá cho chương trình của mình.

Lamine Yamal đang là tâm điểm của chỉ trích.

Tiếp theo là Jorge Mendes, người đại diện của Yamal. Một siêu cò dày dạn kinh nghiệm, từng quản lý Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho hay Radamel Falcao, lẽ ra phải đóng vai trò “tường lửa” cho thân chủ 18 tuổi. Nhưng Mendes ở đâu khi Yamal bị đẩy lên sân khấu? Một đại diện giỏi không chỉ lo hợp đồng và quảng cáo, mà còn phải ngăn cầu thủ trẻ dính vào tình huống nhạy cảm. Sự im lặng của ông là minh chứng cho việc lợi ích thương mại đã lấn át vai trò bảo vệ.

HLV Hansi Flick cũng không thể thoái thác. Khi được hỏi về các hoạt động ngoài sân cỏ của Yamal, ông đáp: “Không phải việc của tôi”. Với một cầu thủ trưởng thành, câu đó có thể chấp nhận. Nhưng với một thần đồng 18 tuổi, vừa là gương mặt của CLB, vừa là niềm hy vọng của bóng đá Tây Ban Nha, đó chính là việc của ông. Flick từng là người nghiêm khắc ở Bayern, vậy mà tại Barcelona, ông lại để mặc cầu thủ trẻ tự xoay sở giữa sóng gió truyền thông.

Và cuối cùng, Dani Carvajal - người trưởng thành nhất trong câu chuyện này - lại là người hành xử kém nhất. Anh từng nói về Yamal trước Euro 2024 rằng: “Cậu ấy cần được bảo vệ, vì bóng đá đỉnh cao có thể khiến cậu kiệt sức”.

Nhưng ở Bernabeu, chính Carvajal là người chế giễu và khiêu khích cậu bé 18 tuổi. Một hành động nhỏ nhen, đi ngược hoàn toàn với vị thế của đội trưởng Real và trụ cột tuyển quốc gia. Trong bối cảnh Tây Ban Nha đang dẫn đầu vòng loại World Cup, Carvajal đáng ra phải hiểu rằng mỗi vết nứt trong quan hệ Madrid - Barcelona đều có thể lan tới phòng thay đồ "La Roja".

Yamal đã sai - nhưng cái sai của tuổi 18 là bài học, không phải tội lỗi. Anh đáng được uốn nắn, không đáng bị ném đá. Điều khiến câu chuyện này trở nên cay đắng không phải vì một câu đùa dại dột, mà vì sự vắng mặt của những người trưởng thành đúng lúc.

Những Pique, Mendes, Flick hay Carvajal đều đã có cơ hội bảo vệ Yamal, hoặc ít nhất giúp cậu tránh khỏi ánh đèn độc hại của truyền thông. Nhưng họ chọn im lặng, thậm chí lợi dụng sự hồn nhiên của cậu để phục vụ mục đích riêng.

Sau tất cả, thất bại của Barcelona ở Bernabeu chỉ là một trận thua. Nhưng thất bại của những người lớn trong việc bảo vệ một tài năng trẻ - đó mới là nỗi thua thật sự.

Và khi Lamine Yamal ngồi lặng lẽ sau trận, gương mặt ẩn chứa nỗi buồn không chỉ vì tỷ số, mà còn vì cảm giác bị bỏ rơi - đó là khoảnh khắc phản chiếu rõ nhất sự tàn nhẫn của bóng đá hiện đại: nơi người lớn luôn nói “chúng ta phải bảo vệ các tài năng trẻ”, nhưng lại là những người đầu tiên bỏ mặc họ khi gió bão ập đến.