Lamine Yamal quyết định chi mạnh tay để mua lại căn biệt thự cũ của Shakira và Gerard Pique tại Barcelona.

Yamal mua biệt thự đắt tiền.

Theo tiết lộ từ El Pais, tiền đạo 18 tuổi chuẩn bị hoàn tất thương vụ mua lại căn biệt thự với giá khoảng 16,5 triệu USD . Căn biệt thự nằm trong khu dân cư cao cấp thuộc Esplugues de Llobregat (Barcelona) - nơi được biết đến với mức độ an ninh nghiêm ngặt và sự riêng tư tuyệt đối. Đây cũng là khu vực sinh sống của nhiều ngôi sao Barca khác như Ronald Araujo và Alejandro Balde.

Khu đất rộng tới 3.800 mét vuông, bao gồm ba căn nhà riêng biệt, với đầy đủ tiện nghi xa hoa như hồ bơi trong nhà và ngoài trời, phòng gym hiện đại, cùng nhiều không gian giải trí cao cấp.

Theo nguồn tin, Yamal sẽ sinh sống tại ngôi nhà chính trong khuôn viên, vốn được sang tay hồi mùa hè vừa qua với giá hơn 3 triệu USD .

El Pais cũng cho biết Yamal dự định biến nơi đây thành trung tâm huấn luyện cá nhân, phục vụ cho việc tập luyện trước và sau các trận đấu. Biệt thự sẽ được trang bị phòng tập thể lực, khu trị liệu, không gian tiếp khách và hệ thống an ninh được tăng cường.

Ở tuổi 18, Yamal sở hữu mức thu nhập ước tính lên tới 43 triệu USD trong năm qua. Anh cũng được ghi nhận là cầu thủ trẻ nhất góp mặt trong top 10 của Forbes suốt 22 năm qua.

Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ hợp đồng mới với Barcelona có thể đẩy mức lương của Yamal lên 16,2 triệu USD /mùa, chưa bao gồm các khoản thưởng theo thành tích.

