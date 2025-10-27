Cú bật nhảy 'triệu view' của Sesko năm 14 tuổi
Benjamin Sesko mới xác nhận anh là nhân vật trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 14 tuổi bật nhảy phi thường để lấy quả bóng bị mắc kẹt trên bảng rổ.
Đêm 26/10, Lamine Yamal được nhìn thấy lời qua tiếng lại với dàn sao Real Madrid trong thất bại 1-2 của Barcelona ở trận El Clasico.
Sáng 25/10, Lionel Messi mở tỷ số bằng pha đánh đầu giúp Inter Miami dẫn trước Nashville 1-0 thuộc vòng đầu tiên giai đoạn play-off MLS 2025.
Tối 25/10, Diego Leon có pha solo ghi bàn đẹp mắt giúp U21 MU đè bẹp U21 Tottenham 4-1 thuộc vòng 7 giải trẻ Premier League 2.
Đêm 25/10, Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo (cú đúp) tỏa sáng giúp MU thắng Brighton 4-2 thuộc vòng 9 Premier League.
Một fan nữ xinh đẹp đã chờ ở cổng sân Hàng Đẫy khá lâu để có thể xin chữ ký và chụp ảnh cùng Tiến Linh trước buổi tập chiều 26/10 của CA TP.HCM.
Cú húc đầu kinh hoàng của một cầu thủ San Lorenzo ở trận gặp Central Molino tại tỉnh Maldonado khiến trọng tài gãy răng, chấn động cả làng bóng đá Uruguay.
Ở những phút cuối trận làm khách trước Thể Công Viettel tại vòng 7 V.League 2025/26 tối 20/10 trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Đà Nẵng chuyền tay nhau một mẩu giấy nhỏ được cho là ghi chỉ đạo chiến thuật từ ban huấn luyện.
Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.
Đêm 19/10, các cầu thủ MU thể hiện sự phân khích sau khi thắng Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League.
Harry Maguire ghi bàn quyết định giúp MU chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng trên sân nhà của Liverpool vào rạng sáng 20/10.