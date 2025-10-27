Xabi Alonso tái định nghĩa quyền uy

Chiến thắng trước Barcelona không chỉ giúp Real Madrid củng cố ngôi đầu, mà còn khẳng định Xabi Alonso đã định hình triều đại của riêng mình - nơi chiến thuật, bản lĩnh và kỷ luật hòa làm một.

Xabi Alonso có chiến thắng trong trận El Clasico.

El Clasico không chỉ là chiến thắng thứ 12 trong 13 trận của Real Madrid - đó là đêm Xabi Alonso bước lên bục của những nhà kiến tạo thời đại, nơi triết lý và bản lĩnh cùng được khẳng định.

Một El Clasico để đăng quang

Real Madrid từng loay hoay trong những thất bại trước Hansi Flick mùa trước, bị PSG và Atletico Madrid bóp nghẹt, để rồi bị nghi ngờ rằng họ đánh mất “DNA của đội lớn”. Nhưng đêm Bernabeu 26/10, tất cả trở lại. Và người mang Real quay lại với chính họ - chính là Xabi Alonso.

“Không chỉ là 3 điểm, mà là giá trị của chiến thắng”, Xabi nói sau trận. Ông biết rằng một chiến thắng ở El Clasico là thứ định nghĩa cả mùa giải. Và Real Madrid không chỉ thắng - họ áp đảo. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 3,6 so với 1,03 cho thấy sự khác biệt giữa hai thế giới: một đội bóng đang phát triển mạnh mẽ, và một Barca đang đánh mất phương hướng.

El Clasico này, Real Madrid không cần tỏa sáng bằng những màn trình diễn hoa mỹ. Họ chiến thắng bằng kỷ luật, tính tổ chức và sự chủ động. Bằng triết lý Alonso - “hành động, phản ứng, can thiệp.”

Trong bản thiết kế Real Madrid của Xabi Alonso, mỗi cầu thủ là một chi tiết cơ học. Bellingham từng là phần lệch nhịp. Nhưng nay, anh lại trở thành động cơ trung tâm.

Xabi Alonso giúp Real Madrid khôi phục nhân tố sợ hãi.

Từ vai trò mờ nhạt bên cánh phải, Xabi Alonso tái định vị anh vào trung lộ, thả Camavinga chơi như một “tiền vệ cánh ảo” - một điều chỉ có ở các nhà chiến thuật cấp tiến. Thay đổi ấy khiến tuyến giữa Barca sụp đổ. Bellingham liên kết, xoay trở, tạo nhịp và định đoạt. Anh kiến tạo bàn đầu, ghi bàn thứ hai, kiếm phạt đền thứ ba. Một Bellingham đích thực.

Nhưng điều quan trọng hơn, đó là cách Xabi Alonso can thiệp - dám thay đổi trong lúc trận đấu đang diễn ra, dám chuyển cấu trúc ngay giữa El Clasico. Chính trong những khoảnh khắc như vậy, người ta thấy một HLV trẻ đang dần giống với những bậc thầy mà ông từng học hỏi: Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, và cả Jurgen Klopp.

Thắng bằng pressing, chứ không bằng bóng

Nếu Flick muốn Barca kiểm soát bóng, Xabi Alonso để họ làm điều đó. Real Madrid cầm bóng ít hơn (31,5%), nhưng chiến thắng ở mọi chỉ số quan trọng. Alonso hiểu rõ: “Cầm bóng không có nghĩa là kiểm soát”. Real Madrid không cần sở hữu - họ sở hữu không gian.

Dữ liệu cho thấy sự tiến hóa đáng kinh ngạc: số lần thu hồi bóng mỗi trận tăng từ 69,3 lên 70,2; trong phần sân đối phương từ 24,4 lên 28,7; ở 1/3 cuối sân từ 4,2 lên 5,1; và thời gian đoạt lại bóng sau khi mất tăng lên 32,8 giây. Những con số khô khan, nhưng nói lên một triết lý: Real Madrid của Alonso không thụ động - họ săn mồi.

Barca bị ép phải chuyền ngang, bị cô lập từng tuyến, và mất toàn bộ nhịp chơi. Một đội bóng tưởng nắm quyền kiểm soát, nhưng thật ra đang bị dẫn dắt bởi bàn tay của đối thủ.

Real Madrid có chiến thắng thuyết phục trước Barcelona.

Mbappe - 16 bàn sau 13 trận - là gương mặt đại diện cho triều đại Xabi Alonso. Không chỉ là chân sút, mà là người được HLV trao quyền lãnh đạo. Ngay cả việc luân phiên đá phạt đền giữa Mbappe và Bellingham cũng thể hiện triết lý “chia sẻ quyền lực” của Xabi Alonso - nơi mỗi ngôi sao được cảm thấy mình quan trọng, nhưng không ai lớn hơn tập thể.

Arda Güler là ví dụ khác. Dưới thời Ancelotti, anh là cầu thủ trẻ tiềm năng; dưới Xabi, anh là nhân tố sáng tạo. Ba bàn, năm kiến tạo, và ngày càng chín chắn trong vai trò “nhạc trưởng phụ.” Alonso gọi cậu là “hỗn hợp giữa Guti và Özil” - và dường như không hề quá lời.

Tchouameni - người từng bị la ó ở Bernabéu - nay là mắt xích không thể thay thế. Anh phòng ngự bằng sự điềm tĩnh, xử lý bằng sự khôn ngoan, và đang trở thành một Casemiro kiểu mới. Xabi hiểu anh cần gì, giao ít nhiệm vụ hơn để tăng độ tập trung, và kết quả là một tiền vệ hoàn thiện.

Phút 71, khi tỷ số là 2-1, Vinicius Jr. bị rút ra. Anh tức giận, quát tháo, đập tay, đi thẳng vào đường hầm. Cả Bernabéu ồ lên. Nhưng Xabi vẫn đứng yên, không quay đầu, ánh mắt hướng về sân - lạnh lùng và kiên định.

Quyết định ấy có thể gây tranh cãi, nhưng lại nói lên tất cả: Xabi Alonso không chiều lòng ngôi sao. Ông quản lý bằng nguyên tắc, không bằng cảm xúc. Sau trận, ông chỉ nói: “Chúng tôi sẽ nói chuyện vào lúc thích hợp.”

Đó chính là quyền uy của một HLV lớn - người hiểu rằng đôi khi, để tạo ra trật tự, bạn phải khiến cả sân khấu im lặng.

El Clasico này không chỉ là Real Madrid thắng 2-1 trước Barcelona. Nó là tuyên ngôn cho một kỷ nguyên huấn luyện mới. Xabi Alonso cho thấy ông không chỉ “kế thừa” di sản của Ancelotti, mà còn tái định nghĩa cách Real Madrid chiến thắng: có tổ chức, có triết lý, và có chiều sâu chiến thuật.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Bernabeu hân hoan. Nhưng đằng sau đó, Xabi Alonso chỉ khẽ gật đầu. Ông hiểu rằng con đường vẫn còn dài. Song đêm ấy, giữa không gian El Clasico, ông được “đăng quang” - không phải bằng danh hiệu, mà bằng sự công nhận.

Một Real Madrid mới đã hình thành. Và nó mang tên Xabi Alonso.