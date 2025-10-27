Bạn gái Yamal bị réo tên sau trận thua Real Madrid

Nữ rapper người Argentina, Nicki Nicole, trở thành tâm điểm chỉ trích sau màn trình diễn kém của Lamine Yamal trong trận Siêu kinh điển tại vòng 10 La Liga rạng sáng 27/10.

Trái ngược với sự tự tin thể hiện trước thềm trận đấu, Yamal có một ngày thi đấu mờ nhạt. Thống kê chỉ ra cầu thủ 18 tuổi không có bàn thắng hay kiến tạo nào, 0 cú sút trúng đích, 0 pha tạt bóng chính xác, có tới 3 lần chạm bóng hỏng và để mất bóng 21 lần - những con số đáng quên trong thất bại 1-2 của Barcelona trước Real Madrid.

Màn trình diễn kém của Yamal khiến anh nhận nhiều chỉ trích, đồng thời khiến cả bạn gái Nicki Nicole bị vạ lây. Trên mạng xã hội, một bộ phận CĐV Barcelona đã trút giận lên nữ rapper người Argentina.

Bạn gái Yamal bị chỉ trích.

Một tài khoản viết: “Cô ta là nguyên nhân khiến Yamal sa sút ở Siêu kinh điển". CĐV khác bình luận: “Từ khi quen Nicole, Yamal có vẻ chỉ chú tâm vào ăn chơi thay vì tập luyện". Người hâm mộ khác bức xúc: “Yamal còn trẻ thì nên tập trung thi đấu, cậu ta phải thay đổi".

Tình cảm giữa Yamal và Nicole ngày càng sâu đậm và công khai hơn. Nữ ca sĩ người Argentina thường xuyên xuất hiện trên khán đài, thậm chí có lúc còn xuống khu vực cabin huấn luyện của Barcelona bên cạnh Yamal. Ngoài ra, Nicole cũng sẵn lòng đưa Yamal đi tập và không ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm của cả hai.

Bên cạnh những chỉ trích, cũng có không ít người hâm mộ ủng hộ mối quan hệ này, cho rằng Yamal xứng đáng được yêu thương và chăm sóc. Theo họ, tình yêu và sự hỗ trợ của Nicole có thể trở thành nguồn động lực tinh thần giúp tiền đạo trẻ tỏa sáng hơn trong tương lai.

