Phút cuối hỗn loạn ở El Clasico

Đêm 26/10, trận El Clasico khép lại trong hỗn loạn, khi trọng tài chính Cesar Soto Grado xác nhận rút 1 thẻ đỏ trực tiếp và 6 thẻ vàng sau những pha xô xát nảy lửa giữa hai đội.

Trận El Clasico đầu tiên của mùa giải cực kỳ căng thẳng.

Tại Bernabeu, Real Madrid thắng 2-1 trước Barcelona nhờ các pha lập công của Kylian Mbappe và Jude Bellingham, xen giữa bàn duy nhất của Fermin Lopez cho đội khách. Tuy nhiên, kịch tính thật sự bùng nổ ở những phút cuối trận, khi Pedri nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Aurelien Tchouameni, qua đó châm ngòi cho một vụ va chạm giữa hai băng ghế huấn luyện.

Theo báo cáo từ trọng tài sau trận, thủ môn Andriy Lunin – dù không thi đấu – bị truất quyền thi đấu vì "rời khỏi khu vực kỹ thuật, tiến về phía băng ghế đối phương với thái độ hung hăng, buộc đồng đội phải can ngăn". Cùng lúc đó, Eder Militao nhận thẻ vàng vì "đối đầu với đối thủ nhưng không dùng lời lẽ xúc phạm hoặc đe dọa".

Ngoài ra, Rodrygo và Vinicius Junior cũng bị cảnh cáo cùng lỗi này, dù tình huống không được phát sóng trực tiếp. Bên phía Barcelona, Alejandro Balde và Ferran Torres lĩnh thẻ vàng, còn Fermin Lopez bị ghi lỗi "xô đẩy đối thủ thiếu kiềm chế, gây xung đột".

Sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, căng thẳng vẫn chưa dừng lại khi Vinicius và Lamine Yamal tiếp tục lời qua tiếng lại giữa sân, khiến các nhân viên hai đội phải can thiệp.

Dù kết thúc trong tranh cãi, chiến thắng giúp Real Madrid nới rộng cách biệt lên 5 điểm so với Barca, đồng thời nối dài mạch thắng ở La Liga lên con số 4.

