Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phút cuối hỗn loạn ở El Clasico

  • Thứ hai, 27/10/2025 06:44 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Đêm 26/10, trận El Clasico khép lại trong hỗn loạn, khi trọng tài chính Cesar Soto Grado xác nhận rút 1 thẻ đỏ trực tiếp và 6 thẻ vàng sau những pha xô xát nảy lửa giữa hai đội.

Trận El Clasico đầu tiên của mùa giải cực kỳ căng thẳng.

Tại Bernabeu, Real Madrid thắng 2-1 trước Barcelona nhờ các pha lập công của Kylian Mbappe và Jude Bellingham, xen giữa bàn duy nhất của Fermin Lopez cho đội khách. Tuy nhiên, kịch tính thật sự bùng nổ ở những phút cuối trận, khi Pedri nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Aurelien Tchouameni, qua đó châm ngòi cho một vụ va chạm giữa hai băng ghế huấn luyện.

Theo báo cáo từ trọng tài sau trận, thủ môn Andriy Lunin – dù không thi đấu – bị truất quyền thi đấu vì "rời khỏi khu vực kỹ thuật, tiến về phía băng ghế đối phương với thái độ hung hăng, buộc đồng đội phải can ngăn". Cùng lúc đó, Eder Militao nhận thẻ vàng vì "đối đầu với đối thủ nhưng không dùng lời lẽ xúc phạm hoặc đe dọa".

Ngoài ra, Rodrygo và Vinicius Junior cũng bị cảnh cáo cùng lỗi này, dù tình huống không được phát sóng trực tiếp. Bên phía Barcelona, Alejandro Balde và Ferran Torres lĩnh thẻ vàng, còn Fermin Lopez bị ghi lỗi "xô đẩy đối thủ thiếu kiềm chế, gây xung đột".

Sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, căng thẳng vẫn chưa dừng lại khi Vinicius và Lamine Yamal tiếp tục lời qua tiếng lại giữa sân, khiến các nhân viên hai đội phải can thiệp.

Dù kết thúc trong tranh cãi, chiến thắng giúp Real Madrid nới rộng cách biệt lên 5 điểm so với Barca, đồng thời nối dài mạch thắng ở La Liga lên con số 4.

Yamal chọc tức dàn sao Real Madrid Đêm 26/10, Lamine Yamal được nhìn thấy lời qua tiếng lại với dàn sao Real Madrid trong thất bại 1-2 của Barcelona ở trận El Clasico.

Yamal bẽ mặt sau phát ngôn mỉa mai Real Madrid

Trái ngược với sự tự tin trước thềm trận đấu, tiền đạo Lamine Yamal có ngày thi đấu mờ nhạt trong thất bại 1-2 của Barcelona trước Real Madrid ở vòng 10 La Liga đêm 26/10.

17 giờ trước

Vài centimet gây tranh cãi ở El Clasico

Tối 26/10, Kylian Mbappe bị VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị rất sát sao ở trận đại chiến El Clasico trên sân Bernabeu thuộc vòng 10 La Liga.

18 giờ trước

Dàn sao Real Madrid 'hỏi tội' Lamine Yamal

Trận El Clasico tại Bernabeu đêm 26/10 khép lại không chỉ bằng chiến thắng 2-1 của Real Madrid, mà còn với một màn hỗn loạn nảy lửa giữa cầu thủ hai đội.

17 giờ trước

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Cầu thủ Real Madrid El Clasico Kylian Mbappe Real Madrid thẻ đỏ El Clasico

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Nha vo dich World Cup 2014 bi tay chay hinh anh

Nhà vô địch World Cup 2014 bị tẩy chay

1 giờ trước 16:39 27/10/2025

0

Cựu danh thủ Jerome Boateng phải hủy quá trình huấn luyện tại Bayern Munich sau làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ.

Ten Hag da sai ve Casemiro hinh anh

Ten Hag đã sai về Casemiro

2 giờ trước 16:00 27/10/2025

0

Có những cầu thủ mà sự vắng mặt của họ nói lên nhiều điều hơn cả khi họ có mặt. Casemiro là một trong số đó.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý