Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vài centimet gây tranh cãi ở El Clasico

  • Thứ hai, 27/10/2025 00:06 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Tối 26/10, Kylian Mbappe bị VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị rất sát sao ở trận đại chiến El Clasico trên sân Bernabeu thuộc vòng 10 La Liga.

Vai centimet gay tranh cai anh 1

Cái mép chân khiến Mbappe việt vị.

Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc. Arda Guler cướp bóng ngay phần sân Barcelona, và tung đường chọc khe đưa quả bóng lập tức tìm đến Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp tung cú dứt điểm như búa bổ, găm thẳng vào góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn Barcelona.

Pha dứt điểm thể hiện trọn vẹn phong độ và sự tự tin ngút trời của Mbappe – nhưng rồi, tất cả chỉ còn là khoảnh khắc bị VAR tước đoạt. Khi đường chuyền được thực hiện, Mbappe đứng nhỉnh hơn hậu vệ cuối cùng của Barcelona đúng cái mép chân. VAR vào cuộc và bàn thắng ấy bị "xóa sổ" trong tiếc nuối.

Hình ảnh VAR sau đó xác nhận quyết định hoàn toàn chính xác. Mbappe vượt qua ranh giới việt vị chỉ vài centimet. Barcelona thoát hiểm nhờ công nghệ, còn Mbappe chỉ biết cười gượng, bởi ngay cả khi ở phong độ đỉnh cao, anh không thắng nổi đường kẻ lạnh lùng của VAR.

Pha bắt việt vị tính bằng mép chân để lại sự ngỡ ngàng và phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận nổ ra, nhiều người cho rằng VAR đang "giết chết cảm xúc bóng đá", biến những khoảnh khắc bùng nổ thành chuỗi chờ đợi lạnh lùng trước màn hình.

Luật không sai, nhưng cách mà công nghệ can thiệp quá sâu vào từng chi tiết khiến người hâm mộ cho rằng các trận cầu đỉnh cao của đam mê và cảm xúc dần mất đi linh hồn vốn có.

Dù vậy, Mbappe sau đó cũng có bàn mở tỷ số. Real Madrid khép lại hiệp một tạm dẫn Barcelona với tỷ số 2-1. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận El Clasico.

Lamine Yamal tuyên chiến Real Madrid

Chỉ vài giờ trước khi El Clasico khởi tranh, Lamine Yamal tiếp tục khiến bầu không khí thêm nóng bỏng với một thông điệp đầy thách thức gửi đến Real Madrid.

20 giờ trước

Real Madrid 'ngán tận cổ' vì Lamine Yamal

Phát biểu ngạo mạn của Lamine Yamal đang khiến không khí ở Valdebebas thêm phần sục sôi trước thềm trận El Clasico cuối tuần này.

48:2872 hôm qua

Cú sốc cho Barcelona

Barcelona nhận cú sốc lớn ngay trước thềm El Clasico khi Raphinha gần như chắc chắn vắng mặt vì tái phát chấn thương, trong khi Jules Kounde cũng phải tập riêng.

48:2872 hôm qua

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Vài centimet gây tranh cãi El Clasico Kylian Mbappe Vài centimet el clasico Mbappe

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Dan sao Real Madrid 'hoi toi' Lamine Yamal hinh anh

Dàn sao Real Madrid 'hỏi tội' Lamine Yamal

4 giờ trước 01:01 27/10/2025

0

Trận El Clasico tại Bernabeu đêm 26/10 khép lại không chỉ bằng chiến thắng 2-1 của Real Madrid, mà còn với một màn hỗn loạn nảy lửa giữa cầu thủ hai đội.

Yamal be mat sau phat ngon mia mai Real Madrid hinh anh

Yamal bẽ mặt sau phát ngôn mỉa mai Real Madrid

4 giờ trước 00:49 27/10/2025

0

Trái ngược với sự tự tin trước thềm trận đấu, tiền đạo Lamine Yamal có ngày thi đấu mờ nhạt trong thất bại 1-2 của Barcelona trước Real Madrid ở vòng 10 La Liga đêm 26/10.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý