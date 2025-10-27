Vài centimet gây tranh cãi ở El Clasico

Tối 26/10, Kylian Mbappe bị VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị rất sát sao ở trận đại chiến El Clasico trên sân Bernabeu thuộc vòng 10 La Liga.

Cái mép chân khiến Mbappe việt vị.

Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc. Arda Guler cướp bóng ngay phần sân Barcelona, và tung đường chọc khe đưa quả bóng lập tức tìm đến Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp tung cú dứt điểm như búa bổ, găm thẳng vào góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn Barcelona.

Pha dứt điểm thể hiện trọn vẹn phong độ và sự tự tin ngút trời của Mbappe – nhưng rồi, tất cả chỉ còn là khoảnh khắc bị VAR tước đoạt. Khi đường chuyền được thực hiện, Mbappe đứng nhỉnh hơn hậu vệ cuối cùng của Barcelona đúng cái mép chân. VAR vào cuộc và bàn thắng ấy bị "xóa sổ" trong tiếc nuối.

Hình ảnh VAR sau đó xác nhận quyết định hoàn toàn chính xác. Mbappe vượt qua ranh giới việt vị chỉ vài centimet. Barcelona thoát hiểm nhờ công nghệ, còn Mbappe chỉ biết cười gượng, bởi ngay cả khi ở phong độ đỉnh cao, anh không thắng nổi đường kẻ lạnh lùng của VAR.

Pha bắt việt vị tính bằng mép chân để lại sự ngỡ ngàng và phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận nổ ra, nhiều người cho rằng VAR đang "giết chết cảm xúc bóng đá", biến những khoảnh khắc bùng nổ thành chuỗi chờ đợi lạnh lùng trước màn hình.

Luật không sai, nhưng cách mà công nghệ can thiệp quá sâu vào từng chi tiết khiến người hâm mộ cho rằng các trận cầu đỉnh cao của đam mê và cảm xúc dần mất đi linh hồn vốn có.

Dù vậy, Mbappe sau đó cũng có bàn mở tỷ số. Real Madrid khép lại hiệp một tạm dẫn Barcelona với tỷ số 2-1. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận El Clasico.