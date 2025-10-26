Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lamine Yamal tuyên chiến Real Madrid

  • Chủ nhật, 26/10/2025 08:37 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Chỉ vài giờ trước khi El Clasico khởi tranh, Lamine Yamal tiếp tục khiến bầu không khí thêm nóng bỏng với một thông điệp đầy thách thức gửi đến Real Madrid.

Lamine Yamal tuyên chiến Real Madrid.

Ngôi sao 18 tuổi của Barcelona đăng trên mạng xã hội một đoạn video ngắn kèm lời tự sự mang đậm dấu ấn cá nhân: “Một cầu thủ bước ra từ khu phố không thi đấu vì danh tiếng, mà vì tương lai. Anh ta không chơi để được chú ý, mà để không bao giờ phải quay lại điểm xuất phát. Áp lực thật sự không ở trong sân, mà trong ánh mắt của những người chưa từng ngừng tin tưởng. Và khi anh ta ghi bàn, đó không phải vì cái tôi, mà vì anh ta biết bàn thắng ấy có thể thay đổi tất cả - cho anh ta, cho người hâm mộ, cho khu phố của mình.”

Cuối video, giọng nói của chính Lamine vang lên rắn rỏi: “Tôi đã để nỗi sợ lại ở Mataró từ lâu rồi”.

Không dừng lại ở đó, tài năng trẻ của La Masia còn đăng một bức ảnh trong một trận Clasico gần đây, với hàng loạt cổ động viên Real Madrid phía sau đang la ó anh.

Đây không phải lần đầu Yamal “đốt lửa” trước đại chiến. Chỉ vài ngày trước, trong chương trình Kings League của streamer nổi tiếng Ibai Llanos, anh từng tuyên bố gây tranh cãi: “Ở Madrid, họ ăn gian, họ than phiền...”

Phát ngôn ấy làm dậy sóng mạng xã hội và khiến giới truyền thông Madrid phản ứng dữ dội. Giờ đây, ngay trước thềm trận cầu được chờ đợi nhất La Liga, Lamine Yamal lại tiếp tục thể hiện cá tính mạnh mẽ và tinh thần không sợ hãi - hình ảnh của một ngôi sao trẻ đang dần trở thành biểu tượng mới của Barcelona.

Trong khi Real Madrid giữ im lặng, Catalonia như được tiếp thêm nhiệt từ lời tuyên chiến của “cậu bé đến từ Mataró”. El Clasico chưa bắt đầu, nhưng cuộc chiến tâm lý đã bùng nổ.

Trận đấu giữa Real Madrid và Barcelona sẽ diễn ra lúc 22h15 ngày 26/10 trên sân Santiago Bernabeu.

