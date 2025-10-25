Cú sốc cho Barcelona

Barcelona nhận cú sốc lớn ngay trước thềm El Clasico khi Raphinha gần như chắc chắn vắng mặt vì tái phát chấn thương, trong khi Jules Kounde cũng phải tập riêng.

Theo Jijantes, Raphinha rời buổi tập hôm 23/10 trong trạng thái mệt mỏi và không thể tiếp tục ra sân vào sáng hôm sau. Anh rời trung tâm Ciutat Esportiva sớm với vẻ mặt lo lắng. Nguồn tin của AS khẳng định tiền đạo người Brazil bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu với Real Madrid.

Đây là tổn thất không nhỏ cho Hansi Flick. Dù Raphinha chưa đạt thể trạng tốt nhất sau hơn một tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo, ông Flick dự định tung anh vào sân trong hiệp hai như một quân bài chiến lược. Nếu kết quả kiểm tra xác nhận tái phát, cầu thủ 28 tuổi có thể phải ngồi ngoài thêm ít nhất bốn trận nữa - gặp Real Madrid, Elche, Club Brugge và Celta Vigo - và chỉ có thể trở lại sau loạt trận đội tuyển quốc gia tháng 11.

Trong khi đó, tình hình của Kounde khả quan hơn. Trung vệ người Pháp chỉ bị va chạm nhẹ và được kỳ vọng sẽ tập lại cùng đồng đội vào thứ Bảy, đủ điều kiện góp mặt tại Bernabéu.

Tin vui hiếm hoi cho Barça là Frenkie de Jong và Andreas Christensen đã bình phục, hoàn thành trọn vẹn buổi tập cuối tuần và sẵn sàng cho cuộc đại chiến El Clasico sẽ diễn ra vào ngày 26/10.