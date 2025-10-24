Barcelona đối phó Mbappe

Barcelona đang chuẩn bị phương án đối phó Kylian Mbappe ở trận El Clasico được dự đoán căng thẳng nhất mùa khi làm khách trên sân Real Madrid thuộc vòng 10 La Liga ngày 26/10.

Mbappe đạt phong độ cao trước El Clasico.

Đối đầu với Kylian Mbappe và hàng công Real Madrid, HLV Hansi Flick cùng các học trò đã "điều chỉnh 4 yếu tố chiến thuật" để vá lại hàng thủ vốn bộc lộ nhiều vấn đề thời gian qua.

Trung vệ trẻ Pau Cubarsi tiết lộ: "Ai cũng biết Mbappe nguy hiểm thế nào. Chúng tôi thay đổi 4 chi tiết trong cách phòng ngự để kiểm soát anh ấy và toàn bộ hàng công Real. Quan trọng nhất là giữ vững triết lý chơi bóng của Barcelona".

Sau những thất bại trước PSG và Sevilla, Barcelona bị chỉ trích vì lối đá pressing cao nhưng thiếu kỷ luật. Lần này, Flick buộc phải điều chỉnh hàng thủ chơi thấp hơn, hai biên khép chặt vào trung lộ, các tiền vệ lùi sâu hỗ trợ, và việc chuyển trạng thái được rút ngắn. Mục tiêu duy nhất là không để Mbappe và Vinicius có không gian tăng tốc.

Ở phía đối diện, Real Madrid duy trì sức công phá khủng khiếp. Mbappe dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga với 10 bàn, còn Vinicius tìm lại cảm hứng sau giai đoạn sa sút. Sự ăn ý giữa Mbappe và Arda Guler cũng dần trở thành mũi khoan phá đáng sợ của HLV Xabi Alonso.

Flick nhiều khả năng bị cấm chỉ đạo do thẻ đỏ ở trận gặp Girona. Dù vậy, sau chiến thắng 6-1 trước Olympiacos ở Champions League, Cubarsi khẳng định: "Chúng tôi tin rằng nếu duy trì phong độ và sự tập trung như trận vừa qua, Barca đủ sức vượt qua mọi thử thách".