Mbappe tái phát chấn thương mắt cá và mang đến nỗi lo cho HLV Xabi Alonso trước thềm trận gặp Getafe.

Tình hình của Mbappé xấu đi trong trận Pháp thắng Azerbaijan 3-0.

Theo thông tin từ L'Équipe, Kylian Mbappe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và tiếp tục cảm thấy đau ở mắt cá chân phải. Khả năng ra sân của ngôi sao Real Madrid cho trận đấu ở La Liga gặp Getafe vào ngày 19/10 trở thành dấu hỏi lớn.

Đây là một tin xấu cho HLV Xabi Alonso, khi Real Madrid sắp bước vào chuỗi trận quan trọng sắp tới, bao gồm Juventus ở Champions League và El Clásico với Barcelona. Trước đó, Mbappe tưởng như hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá chân gặp phải trong trận đấu với Villarreal.

Ngôi sao người Real tự tin lên tuyển, thậm chí ra sân trong trận Pháp thắng Azerbaijan 3-0. Mbappd ghi bàn mở tỷ số nhưng phải rời sân ở phút 83 sau khi tái phát chấn thương cùng mắt cá chân phải, buộc Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) rút anh khỏi trận gặp Iceland sau đó

Sau khi buộc phải rời đợt tập trung đội tuyển quốc gia sớm hơn dự kiến để điều trị, Mbappe cảm thấy không ổn khi tập luyện tại trung tâm Valdebebas. Chấn thương này có thể buộc HLV Alonso phải xoay sở hàng công, nơi Vinicius Jr. và Rodrygo Goes sẽ phải gánh vác nhiều hơn.

Real Madrid đang có khởi đầu ổn mùa này, nhưng lịch thi đấu dày đặc sắp tới - Getafe (19/10), Juventus (22/10), Barcelona (26/10) - khiến chấn thương của Mbappe trở thành nỗi lo lớn. Cần nhớ rằng Mbappe thi đấu liên tục từ tháng 8, khi góp mặt ở 13/14 trận đấu của Real Madrid và tuyển Pháp. Anh cũng thi đấu gần 90% số phút tối đa, và hệ quả là chấn thương bắt đầu xuất hiện.