Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mbappe tái phát chấn thương

  • Thứ sáu, 17/10/2025 05:28 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Mbappe tái phát chấn thương mắt cá và mang đến nỗi lo cho HLV Xabi Alonso trước thềm trận gặp Getafe.

Tình hình của Mbappé xấu đi trong trận Pháp thắng Azerbaijan 3-0.

Theo thông tin từ L'Équipe, Kylian Mbappe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và tiếp tục cảm thấy đau ở mắt cá chân phải. Khả năng ra sân của ngôi sao Real Madrid cho trận đấu ở La Liga gặp Getafe vào ngày 19/10 trở thành dấu hỏi lớn.

Đây là một tin xấu cho HLV Xabi Alonso, khi Real Madrid sắp bước vào chuỗi trận quan trọng sắp tới, bao gồm Juventus ở Champions League và El Clásico với Barcelona. Trước đó, Mbappe tưởng như hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá chân gặp phải trong trận đấu với Villarreal.

Ngôi sao người Real tự tin lên tuyển, thậm chí ra sân trong trận Pháp thắng Azerbaijan 3-0. Mbappd ghi bàn mở tỷ số nhưng phải rời sân ở phút 83 sau khi tái phát chấn thương cùng mắt cá chân phải, buộc Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) rút anh khỏi trận gặp Iceland sau đó

Sau khi buộc phải rời đợt tập trung đội tuyển quốc gia sớm hơn dự kiến để điều trị, Mbappe cảm thấy không ổn khi tập luyện tại trung tâm Valdebebas. Chấn thương này có thể buộc HLV Alonso phải xoay sở hàng công, nơi Vinicius Jr. và Rodrygo Goes sẽ phải gánh vác nhiều hơn.

Real Madrid đang có khởi đầu ổn mùa này, nhưng lịch thi đấu dày đặc sắp tới - Getafe (19/10), Juventus (22/10), Barcelona (26/10) - khiến chấn thương của Mbappe trở thành nỗi lo lớn. Cần nhớ rằng Mbappe thi đấu liên tục từ tháng 8, khi góp mặt ở 13/14 trận đấu của Real Madrid và tuyển Pháp. Anh cũng thi đấu gần 90% số phút tối đa, và hệ quả là chấn thương bắt đầu xuất hiện.

Bebe - thương vụ thảm họa của Sir Alex giờ ra sao?

Khi Cape Verde làm nên lịch sử với lần đầu tiên góp mặt tại World Cup 2026 - cái tên Bebe lại khiến người hâm mộ tò mò.

12 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Mbappe Kylian Mbappe Real Madrid

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Bi mat doi song kin tieng cua Ronaldo hinh anh

Bí mật đời sống kín tiếng của Ronaldo

1 giờ trước 06:59 17/10/2025

0

Cựu thủ môn Ben Foster tiết lộ bí mật đằng sau phong cách sống kỷ luật của Cristiano Ronaldo khi siêu sao người Bồ Đào Nha gần như không bao giờ tham gia những buổi tụ tập ở MU.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý