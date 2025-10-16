Bebe - thương vụ thảm họa của Sir Alex giờ ra sao?

Khi Cape Verde làm nên lịch sử với lần đầu tiên góp mặt tại World Cup 2026 - cái tên Bebe lại khiến người hâm mộ tò mò.

Bebe có thể dự World Cup 2026.

Bởi lẽ, Bebe chính là một trong những cầu thủ đầu tiên đặt nền tảng cho thành công của Cape Verde, góp phần tạo nên "phép màu" này. Anh đại diện cho Cape Verde từ năm 2017, thời điểm ĐTQG của hòn đảo này còn ít người biết đến.

Với 23 trận đấu quốc tế và từng góp công đưa đội vào tứ kết AFCON 2023, Bebé vẫn được xem như công thần của nền bóng đá. Chính vì thế, nhiều người hâm mộ tin rằng Bebé nên có suất dự World Cup 2026. Lần gần nhất Bebe khoác áo Cape Verde là vào tháng 11/2024. Kể từ đó, chất lượng đội hình của Cape Verde được nâng cao và tạo ra sự cạnh tranh đáng kể, khiến cựu sao MU không được gọi.

Ở tuổi 35, Bebe đang thi đấu cho UD Ibiza - một CLB thuộc Segunda División B (Hạng 3 Tây Ban Nha). Anh gia nhập đội bóng này từ ngày 1/2 với hợp đồng kéo dài đến hết mùa 2025/26. Dù không còn ở đỉnh cao, anh vẫn được nhiều người hâm mộ kỳ vọng giúp ích cho Cape Verde ở World Cup 2026.

Tiago Manuel Dias Correia, hay còn được biết đến với biệt danh Bebe (sinh ngày 12/7/1990), là một trong những câu chuyện thú vị nhất trong lịch sử chuyển nhượng bóng đá hiện đại. Sinh ra tại Lisbon (Bồ Đào Nha) trong một gia đình nhập cư từ Cape Verde, Bebe lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn: bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, sống với bà ngoại đến năm 12 tuổi trước khi được tòa án giao cho nhà thờ và chuyển đến trại trẻ mồ côi Casa do Gaiato. Từ một cậu bé đường phố, anh vươn lên trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhờ tài năng thiên bẩm và một "cú sốc" từ ông bầu Jorge Mendes.

Bebe từng nổi tiếng vì khoác áo MU.

Bebe nổi tiếng với bản hợp đồng "huyền thoại" trị giá 7,4 triệu bảng mà Manchester United ký với anh vào năm 2010 - chỉ sau hai tuần Mendes phát hiện anh chơi cho đội bóng địa phương. Dù chỉ ra sân 7 trận cho "Quỷ đỏ" (không ghi bàn), Bebe vẫn để lại dấu ấn với những pha rê bóng táo bạo và tốc độ đáng kinh ngạc. Sau đó, anh lang bạt qua nhiều CLB: Besiktas, Rio Ave, Pacos de Ferreira, Eibar, Rayo Vallecano (nơi anh chơi ổn định nhất ở La Liga), và gần đây hơn là Navalmoral de la Mata (Phó Hạng 4 Tây Ban Nha) cũng như Racing Ferrol (Hạng 2 Tây Ban Nha).

Với việc Cape Verde dự World Cup 2026, HLV trưởng của họ, Bubista, có thể mở lại cánh cửa lên tuyển cho một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Bebe để tăng chiều sâu đội hình. Anh có thể không đá chính, nhưng vai trò dự bị xoay tua là hoàn toàn khả thi - đặc biệt khi World Cup 2026 là sân chơi cần kinh nghiệm.

Bản thân tuyển Cape Verde cũng không có áp lực lớn về thành tích, nên nhiều người hâm mộ nước này tin rằng Bebe xứng đáng có quả ngọt ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Nếu điều đó xảy ra, cựu cầu thủ MU sẽ có cái kết hoàn hảo cho sự nghiệp kỳ lạ của mình.