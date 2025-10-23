Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngỡ ngàng Rashford

  • Thứ năm, 23/10/2025 12:45 (GMT+7)
  • 12:45 23/10/2025

Harry Kane bắt kịp Kylian Mbappe, còn Marcus Rashford bất ngờ trở thành kẻ thách thức ở cuộc đua Vua phá lưới Champions League 2025/26 sau 3 lượt trận.

Ngo ngang Rashford anh 1

Harry Kane - 5 bàn, Bayern Munich: Trên sân Allianz Arena rạng sáng 23/10, Kane tiếp tục phong độ hủy diệt khi góp công trong chiến thắng 4-0 của Bayern Munich trước Club Brugge. Tiền đạo người Anh ghi bàn trong cả 3 trận từ đầu mùa, bao gồm cú đúp vào lưới Chelsea và Pafos, trước khi tiếp tục nổ súng vào lưới đại diện bóng đá Bỉ.
Ngo ngang Rashford anh 2

Kylian Mbappe - 5 bàn, Real Madrid: Mbappe duy trì phong độ đỉnh cao trong màu áo Real Madrid. Anh ghi 2 bàn giúp "Los Blancos" đánh bại Marseille ở lượt mở màn và lập hat-trick trên sân Kairat Almaty. Dù tịt ngòi ở trận thắng Juventus 1-0, Mbappe vẫn là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới mùa này.
Ngo ngang Rashford anh 3

Marcus Rashford - 4 bàn, Barcelona: Không ai nghĩ một Rashford chật vật ở MU trước đó lại bùng nổ đến vậy trong màu áo Barcelona. Chỉ sau 12 trận, Rashford ghi 5 bàn thắng và có thêm 6 kiến tạo, đạt trung bình 1,24 góp dấu giày mỗi 90 phút. Tại Champions League, Rashford lập cú đúp vào lưới Newcastle và Olympiacos.
Ngo ngang Rashford anh 4

Erling Haaland - 4 bàn, Man City: Rạng sáng 22/10, Haaland ghi bàn trong trận thắng 2-0 của Man City trước chủ nhà Villarreal ở vòng phân hạng Champions League. Chân sút người Na Uy nối dài mạch phong độ thăng hoa và có trận thứ 12 liên tiếp ghi bàn trên mọi đấu trường, trong đó 4 pha lập công ở đấu trường số 1 châu Âu.
Ngo ngang Rashford anh 5

Anthony Gordon - 4 bàn, Newcastle: Gordon chưa có bàn hay kiến tạo nào ở Premier League, song bùng nổ khi bước ra sân chơi châu lục. Cầu thủ trẻ người Anh sở hữu cho riêng mình 4 bàn cùng 1 kiến tạo, qua đó giúp "Chích chòe" vươn lên vị trí thứ 8 trên BXH Champions League sau 3 lượt trận.
Ngo ngang Rashford anh 6

Ngay phía sau nhóm dẫn đầu là một loạt cái tên âm thầm bám đuổi với cùng 3 bàn thắng, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt ở mùa giải năm nay. Harvey Barnes (Newcastle), Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao), Fermin Lopez (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Lautaro Martinez (Inter Milan), Felix Nmecha (Dortmund), Victor Osimhen (Galatasaray) và Igor Paixao (Marseille) được đánh giá sẵn sàng vượt lên bất kỳ lúc nào.
Kylian Mbappe Marcus Rashford Champions League vua phá lưới

