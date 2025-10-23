Ngỡ ngàng Rashford

Harry Kane - 5 bàn, Bayern Munich: Trên sân Allianz Arena rạng sáng 23/10, Kane tiếp tục phong độ hủy diệt khi góp công trong chiến thắng 4-0 của Bayern Munich trước Club Brugge. Tiền đạo người Anh ghi bàn trong cả 3 trận từ đầu mùa, bao gồm cú đúp vào lưới Chelsea và Pafos, trước khi tiếp tục nổ súng vào lưới đại diện bóng đá Bỉ.