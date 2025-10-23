Quyết định khiến La Liga dậy sóng

Phía Villarreal tức giận trước quyết định của La Liga khi hủy bỏ trận đấu gặp Barcelona tại Miami, Mỹ vào ngày 20/12.

Villarreal không hài lòng khi trận đấu với Barcelona ở Mỹ bị hủy.

La Liga giải thích việc hủy trận đấu do nhà tổ chức Relevent lo ngại thời gian chuẩn bị quá gấp và tình hình chưa chắc chắn ở Tây Ban Nha. Barcelona chấp nhận quyết định này, nhưng Villarreal công khai chỉ trích các sai sót về hậu cần và tổ chức, dẫn đến việc trận đấu bị hủy một cách đột ngột.

Villarreal cho hay: "CLB thất vọng sâu sắc với La Liga về cách quản lý kém. Chúng tôi nhiều lần yêu cầu xác nhận thời gian thi đấu và thuê đơn vị lữ hành cho chuyến đi quy mô lớn này, nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng". Họ cũng nhấn mạnh thông báo hủy trận được đưa ra giữa trận gặp Man City ở Champions League, khiến CLB và người hâm mộ ngỡ ngàng.

HLV Marcelino Garcia Toral bức xúc: "Đưa ra thông báo giữa hiệp trận đấu của chúng tôi là hoàn toàn thiếu tôn trọng. Đây là sự thiếu tôn trọng đối với ban lãnh đạo, CLB, các cầu thủ và người hâm mộ".

Villarreal cũng chỉ ra rằng khoản tiền thưởng của trận đấu được dùng để bồi thường cho cổ đông mùa giải, không phải để CLB nhận lợi ích trực tiếp. Tuy nhiên, trận đấu vấp phải phản ứng dữ dội từ nhiều phía.

Tổ chức Football Supporters Europe khẳng định: "Sự thường thức và quy tắc bóng đá đã chiến thắng. Những dự án được lên kế hoạch thiếu cân nhắc như vậy chắc chắn thất bại và phải chấm dứt".

Sau quyết định này, Villarreal sẽ tiếp Barcelona trên sân nhà vào ngày 21/12, thay vì đến Mỹ.