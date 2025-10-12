Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Barcelona bị FIFA 'dội gáo nước lạnh'

  • Chủ nhật, 12/10/2025 05:30 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

FIFA khả năng không cho phép trận Barcelona - Villarreal của La Liga và AC Milan - Como của Serie A được chuyển lần lượt đến Mỹ và Australia.

Barcelona có thể không được đá La Liga bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha.

Theo Goal, FIFA đang soạn thảo bộ quy định mới với mục tiêu áp dụng từ đầu năm tới, nhằm hạn chế hoặc cấm hoàn toàn hiện tượng các giải đấu quốc nội diễn ra ngoài biên giới. Quyết định xuất phát từ việc UEFA chấp thuận cho La LigaSerie A thi đấu nước ngoài, dù "rất miễn cưỡng".

UEFA giải thích: "Do khung pháp lý của FIFA hiện chưa đủ chi tiết và rõ ràng, Ban điều hành UEFA buộc phải chấp thuận hai trận đấu này trên cơ sở ngoại lệ. UEFA tái khẳng định lập trường phản đối việc tổ chức các trận đấu quốc nội ngoài lãnh thổ quê hương".

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, nhấn mạnh: "Các trận đấu trong nước nên được tổ chức tại sân nhà. Chơi ở nước ngoài sẽ làm mất quyền lợi của người hâm mộ trung thành và có thể tạo ra những yếu tố méo mó . Quyết định này là ngoại lệ và sẽ không trở thành chuẩn mực".

Việc đưa giải đấu ra nước ngoài mang lại nguồn thu khổng lồ từ thị trường quốc tế. Các CLB lớn tận dụng trận đấu ngoài biên giới và các du đấu tour tiền mùa giải để mở rộng tệp fan quốc tế. Điển hình Premier League thu từ bản quyền quốc tế nhiều hơn tổng cộng La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1, với 5,3 tỷ bảng cho giai đoạn 2022-2025, phát sóng ở 188 quốc gia.

CEO Premier League, Richard Masters, nhận định: "Thị trường phát sóng và cách thưởng thức bóng đá đang thay đổi. Nhưng tôi tin Premier League sẽ tiếp tục duy trì vị thế toàn cầu và truyền thống đặc sắc của bóng đá Anh trong thập kỷ tới".

Barcelona nguy cơ phá sản

Câu lạc bộ xứ Catalonia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, khi có khoản lỗ kỷ lục 231 triệu euro trong kỳ báo cáo tài chính gần nhất.

33:1996 hôm qua

Hiệu ứng 'mùa thứ 2' đáng lo của Hansi Flick

Sau khi Barcelona thua 2 trận liên tiếp, nhiều chuyên gia bắt đầu lo ngại về thành tích bất ổn của HLV Hansi Flick ở năm thứ 2 làm việc tại các đội bóng trong quá khứ.

47:2796 hôm qua

Bước ngoặt lớn với Rashford

Huấn luyện viên Hansi Flick đang lên kế hoạch thử nghiệm Marcus Rashford ở vai trò tiền đạo cắm ở Barcelona, tạo ra sự thay đổi đáng chú ý trong chiến thuật của đội bóng.

10:00 10/10/2025

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

