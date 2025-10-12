Barcelona bị FIFA 'dội gáo nước lạnh'

FIFA khả năng không cho phép trận Barcelona - Villarreal của La Liga và AC Milan - Como của Serie A được chuyển lần lượt đến Mỹ và Australia.

Barcelona có thể không được đá La Liga bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha.

Theo Goal, FIFA đang soạn thảo bộ quy định mới với mục tiêu áp dụng từ đầu năm tới, nhằm hạn chế hoặc cấm hoàn toàn hiện tượng các giải đấu quốc nội diễn ra ngoài biên giới. Quyết định xuất phát từ việc UEFA chấp thuận cho La Liga và Serie A thi đấu nước ngoài, dù "rất miễn cưỡng".

UEFA giải thích: "Do khung pháp lý của FIFA hiện chưa đủ chi tiết và rõ ràng, Ban điều hành UEFA buộc phải chấp thuận hai trận đấu này trên cơ sở ngoại lệ. UEFA tái khẳng định lập trường phản đối việc tổ chức các trận đấu quốc nội ngoài lãnh thổ quê hương".

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, nhấn mạnh: "Các trận đấu trong nước nên được tổ chức tại sân nhà. Chơi ở nước ngoài sẽ làm mất quyền lợi của người hâm mộ trung thành và có thể tạo ra những yếu tố méo mó . Quyết định này là ngoại lệ và sẽ không trở thành chuẩn mực".

Việc đưa giải đấu ra nước ngoài mang lại nguồn thu khổng lồ từ thị trường quốc tế. Các CLB lớn tận dụng trận đấu ngoài biên giới và các du đấu tour tiền mùa giải để mở rộng tệp fan quốc tế. Điển hình Premier League thu từ bản quyền quốc tế nhiều hơn tổng cộng La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1, với 5,3 tỷ bảng cho giai đoạn 2022-2025, phát sóng ở 188 quốc gia.

CEO Premier League, Richard Masters, nhận định: "Thị trường phát sóng và cách thưởng thức bóng đá đang thay đổi. Nhưng tôi tin Premier League sẽ tiếp tục duy trì vị thế toàn cầu và truyền thống đặc sắc của bóng đá Anh trong thập kỷ tới".