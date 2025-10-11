Barcelona nguy cơ phá sản

|
Tình hình tài chính của Barca hiện rất bi đát.
Theo AS, tổng nợ của đội bóng đã vượt qua con số 4 tỷ euro, đẩy gã khổng lồ xứ Catalonia vào bờ vực phá sản, thiếu thanh khoản và phải đối mặt với các nghĩa vụ tài chính khó đáp ứng trong ngắn hạn lẫn dài hạn.
Cơ cấu nợ hiện tại của Barca bao gồm hơn 2 tỷ euro nợ phát sinh từ hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ, cộng thêm 1,5 tỷ euro khoản vay từ Goldman Sachs vài năm trước để cải tạo sân vận động Camp Nou. Barcelona còn nợ thêm 500 triệu euro do các khoản thanh toán chưa thực hiện với nhà cung cấp, tiền thưởng, lương bị trì hoãn cho cầu thủ và các khoản phí chuyển nhượng.
Bất chấp tình trạng tài chính nguy cấp, Barcelona vẫn tiếp tục chiêu mộ cầu thủ, đăng ký thi đấu và cạnh tranh như không có chuyện gì xảy ra. Điều này tạo nên một nghịch lý khó hiểu, chỉ có thể giải thích bởi sự im lặng và hỗ trợ ngầm từ các tổ chức quản lý bóng đá như La Liga và UEFA.
Những cơ quan này đáng lẽ phải giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về công bằng tài chính, nhưng dường như đã dung túng cho tình trạng của Barcelona.
Hiện tại, Barcelona chỉ có thể tồn tại nhờ các nguồn tiền hỗ trợ bên ngoài và các đòn bẩy tài chính phức tạp. Với tổng nợ vượt quá giá trị thị trường và ngấp nghé nguy cơ phá sản, Barcelona đang đứng trước một tương lai đầy thách thức.
