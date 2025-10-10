Hiệu ứng 'mùa thứ 2' đáng lo của Hansi Flick

Sau khi Barcelona thua 2 trận liên tiếp, nhiều chuyên gia bắt đầu lo ngại về thành tích bất ổn của HLV Hansi Flick ở năm thứ 2 làm việc tại các đội bóng trong quá khứ.

HLV Flick thường xuyên gặp khó khăn ở mùa thứ 2.

Theo thống kê từ Sport, sự nghiệp huấn luyện của HLV Flick luôn gặp vấn đề ở năm thứ hai dẫn dắt các đội bóng. Khi bắt đầu nghiệp cầm quân tại Bammental (Đức) năm 1996, Flick từng phải đối mặt với thất bại nặng nề khi đội bóng này xuống hạng trong năm thứ hai ông tại vị.

Sau khi Flick bắt đầu dẫn dắt Bayern Munich vào giữa mùa giải 2019/20, ông giúp CLB này hoàn thành kỳ tích giành cú ăn 3 lịch sử, bao gồm Bundesliga, DFB-Pokal, UEFA Champions League.

Tuy nhiên, đến mùa giải thứ hai, Flick không đạt được thành công như vậy. Áp lực và sự chỉ trích cũng khiến ông tuyên bố chia tay Bayern vào tháng 4/2021, đồng thời nhận lời dẫn dắt tuyển Đức.

Khi nắm quyền ở tuyển quốc gia, Flick phải đối mặt với nỗi thất vọng lớn tại World Cup 2022. Trên đất Qatar, đội tuyển không đáp ứng được kỳ vọng và sớm dừng bước ở vòng bảng trong năm thứ hai HLV này làm việc cùng "Mannschaft".

Giờ đây, khi dẫn dắt Barcelona bước qua năm thứ hai, HLV Flick đang đối mặt với một thử thách tương tự. Mùa giải đầu tiên của ông cùng CLB xứ Catalonia được xem là thành công. Thế nhưng, những kết quả sa sút thời gian qua của Barca khiến nhiều người bắt đầu lo ngại.