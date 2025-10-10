Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hiệu ứng 'mùa thứ 2' đáng lo của Hansi Flick

  • Thứ sáu, 10/10/2025 18:32 (GMT+7)
  • 18:32 10/10/2025

Sau khi Barcelona thua 2 trận liên tiếp, nhiều chuyên gia bắt đầu lo ngại về thành tích bất ổn của HLV Hansi Flick ở năm thứ 2 làm việc tại các đội bóng trong quá khứ.

HLV Flick thường xuyên gặp khó khăn ở mùa thứ 2.

Theo thống kê từ Sport, sự nghiệp huấn luyện của HLV Flick luôn gặp vấn đề ở năm thứ hai dẫn dắt các đội bóng. Khi bắt đầu nghiệp cầm quân tại Bammental (Đức) năm 1996, Flick từng phải đối mặt với thất bại nặng nề khi đội bóng này xuống hạng trong năm thứ hai ông tại vị.

Sau khi Flick bắt đầu dẫn dắt Bayern Munich vào giữa mùa giải 2019/20, ông giúp CLB này hoàn thành kỳ tích giành cú ăn 3 lịch sử, bao gồm Bundesliga, DFB-Pokal, UEFA Champions League.

Tuy nhiên, đến mùa giải thứ hai, Flick không đạt được thành công như vậy. Áp lực và sự chỉ trích cũng khiến ông tuyên bố chia tay Bayern vào tháng 4/2021, đồng thời nhận lời dẫn dắt tuyển Đức.

Khi nắm quyền ở tuyển quốc gia, Flick phải đối mặt với nỗi thất vọng lớn tại World Cup 2022. Trên đất Qatar, đội tuyển không đáp ứng được kỳ vọng và sớm dừng bước ở vòng bảng trong năm thứ hai HLV này làm việc cùng "Mannschaft".

Giờ đây, khi dẫn dắt Barcelona bước qua năm thứ hai, HLV Flick đang đối mặt với một thử thách tương tự. Mùa giải đầu tiên của ông cùng CLB xứ Catalonia được xem là thành công. Thế nhưng, những kết quả sa sút thời gian qua của Barca khiến nhiều người bắt đầu lo ngại.

Bước ngoặt lớn với Rashford

Huấn luyện viên Hansi Flick đang lên kế hoạch thử nghiệm Marcus Rashford ở vai trò tiền đạo cắm ở Barcelona, tạo ra sự thay đổi đáng chú ý trong chiến thuật của đội bóng.

10:00 10/10/2025

Mbappe bênh vực Yamal: 'Hãy để cậu ấy yên'

Kylian Mbappe lên tiếng kêu gọi công chúng ngừng soi mói đời tư của Lamine Yamal, đồng thời dành những lời khen đặc biệt cho tài năng trẻ của Barcelona trong chương trình Universo Valdano trên Movistar Plus+.

10:00 10/10/2025

Barcelona nợ 159 triệu euro tiền chuyển nhượng

Những thương vụ đình đám từng giúp Barcelona lấy lại hào quang trên thị trường chuyển nhượng giờ đang để lại gánh nặng không nhỏ trong sổ sách tài chính.

11:00 10/10/2025

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

