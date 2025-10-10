Mbappe bênh vực Yamal: 'Hãy để cậu ấy yên'

Kylian Mbappe lên tiếng kêu gọi công chúng ngừng soi mói đời tư của Lamine Yamal, đồng thời dành những lời khen đặc biệt cho tài năng trẻ của Barcelona trong chương trình Universo Valdano trên Movistar Plus+.

Ngôi sao của Real Madrid xuất hiện trong buổi phỏng vấn được ghi hình tại trung tâm huấn luyện đội tuyển Pháp. Dù chương trình đầy đủ chỉ lên sóng vào Chủ nhật, Movistar Plus+ tung ra một số đoạn trích khiến giới hâm mộ chú ý.

“Rõ ràng cậu ấy có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá - và đó là điều quan trọng nhất. Còn lại, đời sống cá nhân là chuyện riêng. Chúng ta phải để cậu ấy yên”, Mbappe nói về Yamal. “Trên sân, cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời; ngoài đời, cậu ấy mới chỉ là một chàng trai 18 tuổi. Ở tuổi đó, ai cũng mắc sai lầm. Hãy để thời gian dạy cậu ấy điều gì là đúng. Điều duy nhất đáng để bàn đến là những gì cậu ấy thể hiện trên sân”.

Tiền đạo tuyển Pháp cũng khẳng định Yamal sở hữu “tài năng lớn và con đường riêng”, đồng thời chúc đàn em “mọi điều tốt đẹp nhất trong sự nghiệp sắp tới”.

Trong một đoạn khác của cuộc trò chuyện, Mbappe đề cập đến mối quan hệ với Vinicius Jr., người đồng đội đang cùng anh dẫn dắt hàng công Real Madrid. Cựu sao PSG phủ nhận mọi tin đồn về mâu thuẫn giữa hai ngôi sao: “Hai cầu thủ nổi tiếng cùng khoác áo một đội - điều đó luôn khiến báo chí có chuyện để viết. Nhưng sự thật là tôi có mối quan hệ rất tốt với Vinicius, thậm chí còn tốt hơn năm ngoái vì chúng tôi hiểu nhau hơn”.

Mbappe nói thêm: “Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc và là một người tuyệt vời. Chúng tôi cùng hướng tới mục tiêu chung: giúp Real Madrid giành danh hiệu. Nếu muốn vô địch, cả hai đều phải chơi ở đẳng cấp cao nhất”.

Ngôi sao người Pháp khép lại bằng nụ cười tự tin: “Nếu một ngày nào đó giữa chúng tôi có vấn đề nghiêm trọng, tôi sẽ nói. Nhưng hiện tại thì không. Đây chỉ là một phần trong cuộc sống của một cầu thủ Real Madrid nổi tiếng mà thôi”.