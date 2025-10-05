Mbappe sánh ngang Ronaldo

Kylian Mbappe tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một siêu sao khi thiết lập thêm hàng loạt cột mốc ấn tượng trong màu áo Real Madrid.

Mbappe chứng tỏ tầm ảnh hưởng tại Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 5/10, Mbappe ghi 1 bàn trong trận thắng 3-1 của Real Madrid trước Villarreal ở vòng 8 La Liga. Tiền đạo người Pháp trở thành cầu thủ ghi 40 bàn tại La Liga nhanh nhất kể từ thời Cristiano Ronaldo, sau 42 trận. Đây là cột mốc mà những huyền thoại như Karim Benzema, Gareth Bale hay Raul Gonzalez đều mất nhiều thời gian hơn để đạt được.

Trong 9 trận gần nhất, Mbappe đều lập công cho Real Madrid. Chuỗi phong độ thăng hoa này giúp anh trở thành chân sút có hiệu suất tốt nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ đầu mùa.

Từ đầu mùa, Mbappe đóng góp 16 bàn thắng và kiến tạo sau 10 trận. Anh từng lập một hat-trick vào lưới Kairat tại Champions League và có thêm ba cú đúp trước Oviedo, Marseille và Levante. Ngoài ra, Mbappe cũng đóng góp 2 kiến tạo ở các trận vừa qua.

Không chỉ xuất sắc ở sân chơi quốc nội, Mbappe còn thể hiện khả năng săn bàn đáng nể tại đấu trường châu Âu. Anh cán mốc 60 bàn tại Champions League với 9 trận ít hơn so với thần tượng Ronaldo - người đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Điều này càng làm nổi bật tiềm năng của ngôi sao 26 tuổi trong hành trình chinh phục những cột mốc vĩ đại mà thần tượng của anh từng thiết lập. Phong độ chói sáng của Mbappe đang giúp Real Madrid duy trì tham vọng thống trị cả La Liga lẫn Champions League.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.