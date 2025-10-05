Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bayern làm nên lịch sử

  • Chủ nhật, 5/10/2025 06:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bayern Munich trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1) đạt được kỳ tích thắng liên tiếp 10 trận ngay từ đầu mùa giải.

Người hâm mộ Bayern Munich chờ đợi xem đội bóng này sẽ còn tiến xa đến đâu.

Rạng sáng 5/10, Bayern Munich dễ dàng vượt qua Frankfurt 3-0 trên sân khách tại vòng 6 Bundesliga, đánh dấu một cột mốc lịch sử cho CLB xứ Bavaria.

Bayern khởi đầu mùa giải một cách hoàn hảo với chuỗi 10 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Bắt đầu từ trận tranh Siêu cúp Đức với Stuttgart (thắng 2-1), thầy trò HLV Vincent Kompany chưa hòa hay thua trận nào từ đầu mùa (Champions League, Cúp quốc gia Đức hay Bundesliga).

Theo Opta, kỷ lục 10 chiến thắng liên tiếp ngay từ đầu mùa giải cũng là một cột mốc chưa từng có trong lịch sử 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Bayern Munich anh 1

Phong độ hoàn hảo của Bayern.

Bayern Munich không chỉ phá vỡ giới hạn của chính mình mà còn đặt ra một chuẩn mực mới cho các câu lạc bộ khác. Họ ghi tới 36 bàn thắng và chỉ 8 lần để thủng lưới, đạt tỷ lệ ghi trung bình 3,6 bàn/trận

Với phong độ hiện tại, "Hùm xám" đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng họ là ứng cử viên hàng đầu cho mọi danh hiệu trong mùa giải này.

CĐV Atletico tạo khoảnh khắc 'triệu view' ở Champions League Đoạn clip hai cổ động viên Atletico Madrid ngồi ăn trên khán đài ở trận thắng Frankfurt 5-1 tại Champions League hôm 1/10 trở nên viral trên mạng xã hội.

Phút bù giờ điên rồ khiến Liverpool mất ngôi đầu

Rạng sáng 5/10, Liverpool để thua Chelsea 1-2 ở trận cầu tâm điểm vòng 7 giải Ngoại hạng Anh.

9 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Bayern Munich Frankfurt

    Đọc tiếp

    Pha phong ngu gay tranh cai cua Van Dijk hinh anh

    Pha phòng ngự gây tranh cãi của Van Dijk

    44 phút trước 07:44 5/10/2025

    0

    Trung vệ Virgil van Dijk vướng chỉ trích sau tình huống để Moises Caicedo thoải mái sút tung lưới Liverpool trong thất bại 1-2 trước Chelsea ở vòng 7 Premier League rạng sáng 5/10.

    Phut dien ro o Stamford Bridge hinh anh

    Phút điên rồ ở Stamford Bridge

    45 phút trước 07:44 5/10/2025

    0

    Đêm 4/10, HLV Enzo Maresca khiến Chelsea chịu thẻ đỏ thứ 4 trong 5 trận gần nhất sau màn ăn mừng đầy cảm xúc trước Liverpool.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý