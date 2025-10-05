Bayern làm nên lịch sử

Bayern Munich trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1) đạt được kỳ tích thắng liên tiếp 10 trận ngay từ đầu mùa giải.

Người hâm mộ Bayern Munich chờ đợi xem đội bóng này sẽ còn tiến xa đến đâu.

Rạng sáng 5/10, Bayern Munich dễ dàng vượt qua Frankfurt 3-0 trên sân khách tại vòng 6 Bundesliga, đánh dấu một cột mốc lịch sử cho CLB xứ Bavaria.

Bayern khởi đầu mùa giải một cách hoàn hảo với chuỗi 10 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Bắt đầu từ trận tranh Siêu cúp Đức với Stuttgart (thắng 2-1), thầy trò HLV Vincent Kompany chưa hòa hay thua trận nào từ đầu mùa (Champions League, Cúp quốc gia Đức hay Bundesliga).

Theo Opta, kỷ lục 10 chiến thắng liên tiếp ngay từ đầu mùa giải cũng là một cột mốc chưa từng có trong lịch sử 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Phong độ hoàn hảo của Bayern.

Bayern Munich không chỉ phá vỡ giới hạn của chính mình mà còn đặt ra một chuẩn mực mới cho các câu lạc bộ khác. Họ ghi tới 36 bàn thắng và chỉ 8 lần để thủng lưới, đạt tỷ lệ ghi trung bình 3,6 bàn/trận

Với phong độ hiện tại, "Hùm xám" đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng họ là ứng cử viên hàng đầu cho mọi danh hiệu trong mùa giải này.

