Qua bong vang 2025 lo dien hinh anh

Quả bóng vàng 2025 lộ diện

13:07 22/9/2025 13:07 22/9/2025 Thể thao 9.8K

Tạp chí France Football hoàn tất việc chế tác Quả bóng Vàng 2025 và sẽ trao cho chủ nhân mới ở Gala diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).

Pha kien tao cua Onana hinh anh

Pha kiến tạo của Onana

07:26 21/9/2025 07:26 21/9/2025 Thể thao 2.6K

Rạng sáng 21/9, thủ thành Andre Onana ghi dấu ấn với pha kiến tạo giúp Trabzonspor hòa Gaziantep 1-1 thuộc vòng 6 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

2 ban thang giup MU ha Chelsea hinh anh

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea

05:33 21/9/2025 05:33 21/9/2025 Thể thao 82.4K

Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.

Cu dup cua Rashford hinh anh

Cú đúp của Rashford

05:54 19/9/2025 05:54 19/9/2025 Thể thao 33.4K

Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Hat-trick cua Son Heung-min hinh anh

Hat-trick của Son Heung-min

11:21 18/9/2025 11:21 18/9/2025 Thể thao 13.3K

Sáng 18/9, Son Heung-min lần đầu ghi hat-trick tại MLS trong chiến thắng 4-1 của Los Angeles FC (LAFC) trước Real Salt Lake.

Messi tao cot moc kien tao khung hinh anh

Messi tạo cột mốc kiến tạo khủng

08:48 17/9/2025 08:48 17/9/2025 Thể thao 5.7K

Sáng 17/9, Lionel Messi chuyền để Jordi Alba ghi bàn, qua đó cán mốc 390 pha kiến tạo trong sự nghiệp ở chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Seattle Sounders tại vòng 30 MLS.

Messi bo lo kho tin hinh anh

Messi bỏ lỡ khó tin

08:41 17/9/2025 08:41 17/9/2025 Thể thao 2.2K

Sáng 17/9 ở vòng 30 MLS, Lionel Messi có cơ hội đối mặt thủ môn Seattle Sounders nhưng lại không thể ghi bàn.

Figo solo ghi ban dang cap hinh anh

Figo solo ghi bàn đẳng cấp

11:21 16/9/2025 11:21 16/9/2025 Thể thao 2.3K

Rạng sáng 16/9, Luis Figo ghi bàn tinh tế giúp đội huyền thoại Bồ Đào Nha thắng đội huyền thoại thế giới 4-1 trong trận giao hữu trên sân Jose Alvalade.

