Phút bù giờ điên rồ khiến Liverpool mất ngôi đầu

Rạng sáng 5/10, Liverpool để thua Chelsea 1-2 ở trận cầu tâm điểm vòng 7 giải Ngoại hạng Anh.

Chelsea mở tỷ số trên sân nhà.

Phút 90+6, khi CĐV đã nghĩ về trận hòa, Chelsea vẫn kịp tổ chức một pha tấn công bên cánh trái. Enzo Fernandez chọc khe để Marc Cucurella thoát xuống, trước khi căng ngang vừa tầm để Estevao dứt điểm cận thành, ấn định thắng lợi 2-1 đầy cảm xúc cho đội bóng thủ đô.

Ở ngoài đường biên, HLV Enzo Maresca như phát cuồng. Ông chạy dọc đường biên để ăn mừng trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Stamford Bridge. Khoảnh khắc tỏa sáng của Estevao khiến Liverpool trắng tay rời London, qua đó mất luôn ngôi đầu vào tay Arsenal với 1 điểm ít hơn.

Chelsea xứng đáng giành chiến thắng, bởi chủ nhà đã chơi hay hơn trong phần lớn thời gian trận đấu, bất chấp việc thiếu vắng hàng loạt ngôi sao. Trong khi đó, Liverpool lộ rõ sự bất ổn dù vừa trải qua kỳ chuyển nhượng đắt đỏ nhất lịch sử CLB. Thầy trò HLV Arne Slot đã thua 3 trận liên tiếp và còn rất nhiều điều phải làm để bảo vệ ngôi vương Premier League và thực hiện giấc mơ vô địch Champions League.

Chelsea thua MU nhưng lại quật ngã ĐKVĐ Liverpool.

Trên sân nhà, Chelsea nhập cuộc đầy chủ động và chỉ cần 15 phút để xuyên thủng mành lưới đối phương nhờ siêu phẩm sút xa của Moises Caicedo. Trong phần còn lại của hiệp một, Liverpool chơi lúng túng và không có cơ hội nào đáng chú ý, ngoại trừ cú đánh đầu vọt xà của Alexander Isak ở phút 43.

Sau tiếng còi bắt đầu hiệp hai, Liverpool tràn lên tấn công nhưng trong ngày phong độ xuống thấp, Mohamed Salah liên tục khiến người hâm mộ thất vọng với những pha xử lý thiếu chính xác. Chỉ khi Chelsea mất nốt trung vệ Benoit Badiashile vì chấn thương, "Lữ đoàn đỏ" mới có cơ hội vùng lên.

Phút 63, Isak tận dụng sự non nớt của hậu vệ sinh năm 2006, Josh Acheampong để kiến tạo cho Cody Gakpo dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Trong khoảng thời gian cuối trận, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng chỉ Chelsea tận dụng cơ hội để định đoạt trận đấu ở phút bù giờ áp chót. Nếu may mắn hơn, chủ nhà đã có thể thắng 3-1. Ngay trước pha lập công của Estevao, Enzo làm HLV và người hâm mộ tiếc nuối với pha đánh đầu đưa bóng dội cột.

Ở chiều ngược lại, hàng công đắt giá của Liverpool gây thất vọng. Tân binh 125 triệu euro, Florian Wirtz trải qua 9 trận liên tiếp mà không có đóng góp, Hugo Ekitike lạc lõng, trong khi Alexander Isak cho thấy anh vẫn cần thời gian để hòa nhập với đội bóng mới.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Bảng xếp hạng Premier League.