Wirtz đỡ bóng 'văng cả mét'

  • Chủ nhật, 5/10/2025 06:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đêm 4/10, Florian Wirtz có tình huống xử lý khá tệ khi Liverpool thua Chelsea 1-2 thuộc vòng 7 Premier League.

Wirtz xu ly te anh 1

Pha đỡ bước một như nghiệp dư của Wirtz.

Tình huống diễn ra ở phút 82 trên sân Stamford Bridge. Wirtz nhận được đường chuyền thuận lợi của Cody Gakpo trước vùng cấm. Trong tư thế không bị cầu thủ Chelsea gây áp lực quá nhiều, cựu sao Leverkusen lại tỏ ra lúng túng và để trái bóng văng ra xa.

Pha đỡ bước một tệ hại của Wirtz khiến Liverpool mất đi một cơ hội ghi bàn tiềm năng. Nhiều cổ động viên cũng bày tỏ sự thất vọng đối với bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng.

"Cầu thủ tệ nhất từng thấy", "Có lẽ mức giá cao khiến Wirtz gặp áp lực", "116 triệu bảng giờ chỉ nhận lại được cầu thủ như thế", "Wirtz từng rất hay", "Kai Havertz còn tốt hơn", "Thật là tội ác khi bỏ ra 116 triệu bảng"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Sau 8 trận không có bàn thắng hay kiến tạo, HLV Arne Slot quyết định cất Wirtz lên băng ghế dự bị. Anh vào sân đầu hiệp 2 và thể hiện mặt tích cực. Wirtz tạo ra một cơ hội ngon ăn bị đồng đội bỏ lỡ, thực hiện 1 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn, 1 pha đánh chặn và 2 lần tắc bóng thành công.

Tuy nhiên, Wirtz chỉ chạm bóng 29 lần với tỷ lệ chuyền chính xác 69%, mất bóng 10 lần, chỉ thắng 2/8 pha tranh chấp. Sofa Score chấm tiền vệ người Đức 6,3 điểm cho màn trình diễn trước Chelsea.

Bản hợp đồng 116 triệu bảng Wirtz rõ ràng vẫn loay hoay trong màu áo Liverpool. Trong khi đó, thầy trò HLV Arne Slot chịu áp lực khi nhận thất bại thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Phút bù giờ điên rồ khiến Liverpool mất ngôi đầu

Rạng sáng 5/10, Liverpool để thua Chelsea 1-2 ở trận cầu tâm điểm vòng 7 giải Ngoại hạng Anh.

9 giờ trước

Tottenham áp sát ngôi đầu

Tottenham Hotspur vượt qua Leeds United với tỷ số 2-1 ngay tại Elland Road tối 4/10, trong trận cầu chịu ảnh hưởng mạnh của bão Amy, qua đó tạm vươn lên nhì bảng Premier League với 14 điểm - chỉ còn kém Liverpool hai điểm.

12 giờ trước

Premier League đang không cho Wirtz ‘thở’

Bản hợp đồng 116 triệu bảng Florian Wirtz vẫn loay hoay trong màu áo Liverpool.

14 giờ trước

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

Wirtz xử lý tệ Liverpool FC Wirtz Liverpool Chelsea

