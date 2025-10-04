Premier League đang không cho Wirtz ‘thở’

Bản hợp đồng 116 triệu bảng Florian Wirtz vẫn loay hoay trong màu áo Liverpool.

Không tệ, nhưng cũng chưa xứng với kỳ vọng, ngôi sao người Đức đang mắc kẹt giữa sự chuyển mình của đội bóng và yêu cầu thể chất khắc nghiệt của Premier League.

Khi Liverpool chi tới 116 triệu bảng để mang Florian Wirtz về Anfield, người hâm mộ chờ đợi một ngòi nổ sáng tạo đủ sức thay đổi bộ mặt hàng công. Thế nhưng sau 9 trận chính thức, những gì ngôi sao người Đức để lại chỉ là… một pha kiến tạo trong trận thua Crystal Palace ở Siêu cúp Anh. Không bàn thắng, ít dấu ấn nổi bật - và làn sóng hoài nghi bắt đầu xuất hiện. Wayne Rooney thậm chí còn khẳng định Wirtz “làm hỏng sự cân bằng” của Liverpool.

Song đặt dấu chấm hết cho Wirtz ở thời điểm này rõ ràng là quá sớm. Vấn đề không chỉ nằm ở anh, mà còn là Liverpool của Arne Slot đang thay đổi căn bản cách vận hành. Trong sự chuyển giao đó, Wirtz trở thành hình mẫu của một ngôi sao chưa tìm được vị trí tự nhiên, chưa được khai thác hết tiềm năng.

Lệch vai so với sở trường

Ở Bayer Leverkusen, Wirtz là trái tim sáng tạo: nhận bóng trong tư thế thoáng, tự do xoay người và lao lên bằng tốc độ cùng sự tinh tế. Nhưng tại Liverpool, anh thường xuyên phải lùi sâu hơn, nhận bóng từ tuyến dưới để giải quyết khâu triển khai vốn thiếu vắng kể từ khi Trent Alexander-Arnold rời đi.

Virgil van Dijk vẫn có thể chuyền dài cho Salah, nhưng ngoài ra, hàng thủ Liverpool hiếm ai sở hữu kỹ năng phân phối bóng chất lượng. Gánh nặng ấy dồn lên Wirtz, buộc anh phải đóng vai “số 8 lùi” nhiều hơn là “số 10 sáng tạo”. Điều này khiến ngôi sao người Đức hiếm khi có mặt ở những vị trí thuận lợi để dứt điểm hoặc tung đường chuyền quyết định.

Nói cách khác, Liverpool đang dùng Wirtz để chữa cháy cho một lỗ hổng chiến thuật, thay vì phát huy tối đa bản năng tấn công của anh.

Ngoài vấn đề vị trí, Wirtz còn phải thích nghi với một thực tế: Premier League không giống Bundesliga. Ở Đức, anh thường có khoảng trống để xoay người và bứt tốc. Có lúc Xabi Alonso thậm chí còn cho Wirtz đứng dạt trái, chờ đồng đội kéo bóng lên rồi mới nhận trong tư thế thoáng, sẵn sàng đối mặt hàng thủ.

Tại Anh, không gian ấy gần như biến mất. Các đội bóng như Crystal Palace chơi với khối phòng ngự chặt, khiến Wirtz mắc kẹt giữa vòng vây, không còn sự tách biệt cần thiết để tung ra những pha đảo người, tăng tốc và xuyên phá.

Wirtz vẫn chưa thích nghi với Premier League.

Wirtz giống Jack Grealish ở điểm: khi có không gian để dẫn bóng, anh có thể làm nên chuyện; nhưng nếu bị áp sát ngay khi vừa nhận bóng, hiệu quả lập tức giảm đi. Không khó hiểu khi những pha xử lý sáng nhất của Wirtz mùa này lại đến trong các tình huống chuyển trạng thái – khi đội hình đối thủ dãn ra và anh có chỗ để tung sức.

Một khía cạnh khác thường bị bỏ qua: thể lực. Slot yêu cầu Liverpool pressing cao, và Wirtz - với sự kỷ luật - tuân thủ triệt để. Anh chạy, tranh chấp, lùi sâu, rồi lại lao lên tham gia tấn công.

Thống kê chỉ ra: trong số những cầu thủ thi đấu trên 400 phút mùa này, Wirtz là người chạy nhiều nhất Liverpool, đứng thứ năm toàn Premier League. Cường độ đó khiến anh mệt mỏi, và khi có bóng, những pha xử lý thiếu chuẩn xác xuất hiện - không phải vì thiếu kỹ năng, mà vì thiếu năng lượng.

Chính Wirtz cũng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi chạy rất nhiều để làm đúng yêu cầu pressing. Nhưng điều đó khiến tôi có bóng khi đã mất sức, xử lý không còn tinh tế. Tôi tin rằng dần dần, khi quen nhịp, tôi sẽ cân bằng được”.

Điều này phản ánh sự khác biệt giữa hai môi trường: ở Leverkusen, Wirtz đôi khi được phép “đi bộ” để hồi sức, giữ năng lượng cho những pha bùng nổ. Ở Liverpool, anh không còn xa xỉ đó.

Liverpool cần gì để giải phóng Wirtz?

Vấn đề nằm ở việc Liverpool phải sắp xếp lại cấu trúc. Nếu Curtis Jones hoặc một tiền vệ khác có thể gánh vác phần triển khai từ tuyến dưới, Wirtz sẽ được đẩy cao hơn. Nếu Slot muốn tận dụng khả năng đi bóng của anh, cần bố trí Wirtz xuất phát lệch trái hoặc ở trung lộ trong những trận đấu có khoảng trống giữa các tuyến.

Bên cạnh đó, việc bố trí những “cỗ máy chạy” như Szoboszlai bên cạnh có thể giúp giảm tải cho Wirtz, để anh tập trung nhiều hơn vào khâu sáng tạo. Vấn đề không phải là cố gắng biến Wirtz thành một “pressing machine”, mà là để anh có năng lượng tỏa sáng ở giai đoạn cuối cùng của mỗi pha bóng.

Wirtz chưa phải thất bại của Liverpool.

Gọi Wirtz “thất bại” ở thời điểm này là vội vã. Anh chưa có bàn thắng, nhưng điều đó không đồng nghĩa anh chơi tệ. Wirtz đang làm công việc nặng nhọc mà ít ai để ý, trong một đội hình cũng chưa ổn định về cân bằng.

Liverpool của Slot mới ở giai đoạn đầu của một quá trình tái định hình. Và chính cách họ tối ưu Wirtz - đưa anh trở lại gần với phiên bản từng khiến Bundesliga ngả mũ - có thể quyết định mùa giải này.

Wirtz không phải mẫu cầu thủ lập tức bùng nổ trong mọi hoàn cảnh. Anh cần môi trường phù hợp, cần khoảng trống, cần đồng đội san sẻ. Nếu Liverpool tìm ra chìa khóa, bản hợp đồng 116 triệu bảng này sẽ là chất xúc tác cho một hàng công đầy biến hóa. Nếu không, Wirtz có thể tiếp tục bị biến thành một “công nhân cao cấp”, bào mòn năng lượng vào những vai trò không phải sở trường.

Florian Wirtz không tệ, chỉ là chưa đúng chỗ, chưa đúng lúc. Premier League cho thấy sự khắc nghiệt, Liverpool của Slot thì vẫn ngổn ngang trong quá trình tái thiết. Nhưng tài năng của Wirtz thì không cần bàn cãi.

Vấn đề bây giờ là: Liverpool sẽ định hình đội hình quanh anh, hay tiếp tục dùng anh để vá những khoảng trống khác? Câu trả lời sẽ không chỉ quyết định tương lai của Wirtz ở Anfield, mà còn định hình cả bộ mặt mới của Liverpool trong kỷ nguyên Arne Slot.