Rooney chỉ ra vết nứt của bom tấn 116 triệu bảng

Khi Florian Wirtz cập bến Anfield mùa hè này, tất cả đều tin Liverpool đang đặt cược vào một trong những tài năng tấn công hay nhất châu Âu.

116 triệu bảng không phải con số để mua một cầu thủ triển vọng, mà là mức giá dành cho một ngôi sao có thể thay đổi bộ mặt đội bóng. Thế nhưng, sau vài tháng, sự hoài nghi bắt đầu xuất hiện, không chỉ từ giới chuyên môn mà còn đến từ một cái tên đặc biệt: Wayne Rooney. Huyền thoại của Manchester United thẳng thắn tuyên bố ông “không thấy Wirtz phù hợp” với Liverpool hiện tại.

Wirtz - tài năng lạc nhịp?

Trong màu áo Leverkusen, Wirtz là linh hồn sáng tạo, một “số 10” kinh điển với khả năng xoay xở hẹp, tung ra đường chuyền mở khóa hàng thủ và cũng không ngại ghi bàn. Anh là biểu tượng cho thế hệ cầu thủ Đức mới - kỹ thuật, thông minh và dũng cảm. Thế nhưng, Premier League lại là một môi trường khác hẳn: tốc độ cao hơn, va chạm khốc liệt hơn và yêu cầu chiến thuật khắt khe hơn.

Ở Liverpool, Arne Slot tiếp quản từ Jürgen Klopp và đặt nền móng bằng lối chơi pressing, biến hóa trong sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1. Vấn đề là Wirtz không phải mẫu cầu thủ đa năng dễ dàng thích nghi. Anh giống một nghệ sĩ cần sân khấu, chứ không phải một công nhân trong guồng máy. Và sân khấu tại Anfield quá chật chội, với Mohamed Salah, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai hay tân binh Hugo Ekitiké.

Phát biểu trên BBC, Rooney không ngần ngại: “Wirtz có tài năng, nhưng cậu ấy làm hỏng sự cân bằng của Liverpool. Tôi không thấy chỗ cho cậu ấy trong đội hình”. Đây không chỉ là lời chê bai cá nhân, mà còn phản ánh thực trạng: Slot đang loay hoay tìm cách để xếp Wirtz mà không phá vỡ cấu trúc vận hành vốn đã ổn định.

Thực tế, để nhường chỗ cho Wirtz, Szoboszlai - người từng tỏa sáng ở vị trí số 10 mùa trước - bị đẩy xuống hậu vệ phải khi Frimpong chấn thương. Sự hy sinh ấy cho thấy Slot đang xoay sở hơn là tối ưu. Dĩ nhiên, Szoboszlai vẫn chứng tỏ giá trị với cú sút phạt hạ Arsenal, nhưng rõ ràng Liverpool mất đi sự rõ ràng trong định hình tuyến giữa.

Số tiền Liverpool bỏ ra cho Wirtz không chỉ là con số trên giấy. Nó là áp lực, là gánh nặng. Bởi chỉ vài tuần sau, CLB lại chi 125 triệu bảng để mang về Isak, đẩy Wirtz khỏi vị trí cầu thủ đắt giá nhất lịch sử. Cùng lúc, kỳ vọng từ người hâm mộ trở nên mâu thuẫn: họ đòi hỏi Wirtz phải bùng nổ ngay lập tức, nhưng đồng thời muốn Isak trở thành “số 9” hoàn hảo.

Trong bóng đá hiện đại, không ít trường hợp “bom tấn” mất thời gian hòa nhập. Kai Havertz từng vật lộn ở Chelsea, Jack Grealish cũng mất hơn một mùa để thật sự tỏa sáng tại Man City. Nhưng vấn đề của Wirtz khác: Liverpool đã có một hệ thống vận hành trơn tru, anh đến không phải để xây dựng lại, mà để chen vào một cấu trúc đã vận hành. Và sự chen vào ấy, ít nhất đến lúc này, vẫn còn gượng gạo.

Bài toán của Arne Slot

Slot rõ ràng không thiếu lựa chọn. Với Isak, ông có một trung phong toàn diện; với Ekitike, một mũi công trẻ trung, khao khát. Salah vẫn là ngôi sao số một. Vậy Wirtz sẽ đá ở đâu? Nếu lùi sâu thành tiền vệ kiến thiết, anh thiếu kỷ luật phòng ngự. Nếu đá cao hơn, cựu sao Leverkusen chiếm mất không gian của Isak và Salah.

Một gợi ý đã được nêu ra: Liverpool có thể thử hệ thống hai tiền đạo, điều mà chính Ekitike gợi ý. Khi đó, Wirtz có thể đóng vai “số 10” truyền thống, kết nối tuyến giữa và hàng công. Nhưng liệu Slot - một HLV vốn thiên về pressing tập thể - có sẵn sàng thay đổi vì một cá nhân?

Điều Rooney nói không sai. Ít nhất đến hiện tại, Wirtz chưa tạo ra giá trị xứng với khoản phí khổng lồ. Nhưng “chưa phù hợp” không đồng nghĩa với “sai lầm.” Anh mới 22 tuổi, và Premier League không phải giải đấu để phán xét sau vài tuần.

Wirtz cần thời gian, nhưng quan trọng hơn, anh cần Slot kiên nhẫn xây dựng vai trò rõ ràng. Nếu Liverpool chỉ coi anh là miếng ghép thừa, bản hợp đồng này sẽ trở thành một “Coutinho ngược” - thay vì bán lấy tiền xây dựng đế chế, họ lại chi đậm để nhận về sự hỗn loạn.

Bình luận của Rooney là một hồi chuông cảnh báo. Wirtz là tài năng lớn, nhưng Anfield không phải Leverkusen. Đây là nơi mọi cầu thủ đều phải đặt tập thể lên trước. Nếu Slot không tìm ra công thức dung hòa, Liverpool sẽ rơi vào tình cảnh “thừa mứa tài năng nhưng thiếu cân bằng”.

116 triệu bảng không mua được sự kiên nhẫn của cổ động viên. Và giờ đây, Wirtz phải chứng minh rằng anh không chỉ là một nghệ sĩ lạc nhịp, mà là một mảnh ghép đủ sắc bén để đưa Liverpool tiến xa. Bởi nếu không, câu nói của Rooney sẽ ám ảnh anh rất lâu: “Tôi không thấy Wirtz phù hợp với Liverpool”.